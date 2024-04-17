高虹安涉貪「友性證人」出庭 男友李忠庭今作證

新竹市長高虹安被控浮報國會助理酬金、加班費涉貪案，台北地院密集排審，繼前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟作證後，合議庭發出證人傳票傳喚高虹安男友李忠庭今天下午出庭作證，程序如順利，高本人也會坐上證人席。

李忠庭與高虹安關係密切，曾從鴻海跨足擔任高的國會助理；高就任市長後，李不具公職身分，多次被影射接觸市府公務，又爆與高共同租賃市區高檔豪宅「回建築」，話題不斷。

檢調偵辦助理費案一度將李忠庭列為被告，查出他2020年2月至2021年3月每月支領2萬至5萬元薪資，不過，李有接聽電話、安排行程、管理辦公室機器人、安裝電子白板、選民服務及管理LINE和粉專，對李不起訴處分確定。

李忠庭對高虹安而言是「友性證人」，合議庭今天下午傳喚他作證，是貪汙案爆發後，李第一次在公開場合對案情有所說法。

黃惠玟先前證稱，李忠庭是高辦「第2號人物」，零用金制度的設計，是為籌措辦公室裝潢費；黃惠玟稱，李曾承諾鴻海那邊有人可能支應裝潢費，事後告吹；另，檢調查帳，查出涉案助理有退款，但李同樣是助理，卻從無退款紀錄，相關案情都可能在檢、辯詰問下觸及。

黃惠玟已作證完畢，接續棒次證人還有高的前辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、李忠庭、高虹安、前公關主任王郁文、前助理吳達偉、前私聘特助蔡維庭。

依檢方起訴，高虹安立委任內要求黃惠玟將助理酬金、加班費申報至上限，酬金浮報8萬多元，加班費浮報54萬多元，扣除獎金與因公支出，高涉嫌貪汙46萬30元；高虹安、王郁文不認罪，黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷認罪。

台北地院今年3月6日開始行準備程序，先勘驗偵查光碟，3月27日到5月15日傳喚證人，5月22日、5月29日進行辯論程序，再訂一審宣判期日。