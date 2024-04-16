快訊

18年前曾被雷擊！能高越嶺道地標「光被八表」遭震損 短期恐難修復

睡覺翻身聽到爆裂聲！男生殖器遭「2刀3斷」 醫示警：2姿勢風險高

北市「魔法衣櫥」無預警倒閉！老闆員工集體神隱 至少百人受害

女子控業務員私吞322萬元 致5張保單失效

中央社／ 宜蘭16日電

林姓女子指控保險業務員江姓女子私吞婆婆保費新台幣322萬元，導致5筆保單失效，婆婆是拿現金給江女，但江女已死亡難以證明。保險公司說，保戶已提出申訴，將尊重評議結果。

林女今天表示，婆婆和宜蘭南山人壽業務員江女是熟識多年朋友，婆家保單大部分都由江女承接，江女另外邀約互助會和投資，婆婆也都有跟，也因為有互助會、投資及保單，雙方一直有金錢來往。

林女說，婆婆都是標互助會繳保費，都是給江女現金，繳交美元保單費用時，江女也對婆婆說「給我現金，匯率低時幫妳換匯」，江女死亡前2個月，就沒有像之前那樣照時間給婆婆投資利息，直到江女死亡後，婆婆才想到確認保單。

林女表示，在此之前都沒有懷疑過保單會有問題，因為江女該給的利息都有給，婆婆也曾在民國111年時，將如今已失效的3筆保單中2筆，各借款50萬元，總共100萬元，江女拿50萬元現金，另50萬元匯款到婆婆戶頭。

林女指出，多年前有收到南山人壽催繳信，因為保險費用已給江女，江女表示會處理，之後就沒收到任何關於保單催繳停效、失效等通知信。江女收了婆婆現金卻沒把錢繳到保險公司，導致保單失效，江女已死亡，而婆婆有5筆保單已失效，其中3筆是美元保單，初步估算這5筆保單婆婆已付給江女322萬餘元。

林女表示，目前南山人壽提出的方案，要補齊所有欠缺保費初步估算要200萬元，保單才得以復效，她無法接受，況且婆婆有繳錢，並不是沒繳錢，但糟糕的是，因為都是給江女現金，婆婆難以提出證明。

林女表示，事發後才知道，江女還以龐氏騙局慫恿投資，除了婆婆外還有其他受害者，金額超過2000萬元，而保單部分，她已向消費評議中心提出申訴，希望南山人壽能將5筆保單復效。

南山人壽表示，公司審慎以待，日前已全面清查，經多方調查了解，截至目前為止，保戶無法提供任何事證可證明業務員有挪用保費情形。保戶已向財團法人金融消費評議中心提出申訴，公司已函覆說明，並將尊重評議中心評議結果。

保費 保險 婆婆

延伸閱讀

老廚師酒駕不繳19.8萬元罰鍰 保單被扣憂拿不到理賠秒結清

產險簽單保費 年增一成

退休準備 兩類保單當靠山

特斯拉等電車車主注意！電動車專屬保單終於要來了 保費恐不便宜

相關新聞

黃曙光遭控貪汙告吳子嘉涉妨害名譽 吳揭1原因「被告非常高興」

國造潛艦「海鯤號」泊港測試中，美麗島電子報董事長吳子嘉曾數次在節目稱，時任國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光是貪汙犯，...

癌末男遭手足棄養靠表妹照顧 身故後兄姊卻爭贏數百萬遺產

吳姓男子生前患上口腔癌，兄姊不願照顧，沒地方居住，表妹葉姓女子將他接回宜蘭家中，處理生活開銷、醫療費用，吳男2020年底...

台南女遭鄰居投訴狗吠挨罰2千 法官這原因駁回異議

蔣姓女子在台南東區公寓5樓飼養犬隻，3月8日晚間8時吠叫，住戶報警處理，員警到場發現狗吠聲，她也坦承狗吠聲是從自家中傳出...

周典論涉500萬助郭台銘總統連署案 首開庭稱心臟不適

國民黨屏東縣議長周典論涉以500萬元助郭台銘總統連署案，今天在屏東地院進行首次準備程序庭，周典論喊冤，過程中因心臟不舒服...

法官之死 司改會籲司法院、法務部詳查檢討事件原因

士林地方法院刑事庭李姓法官12日凌晨從宿舍墜樓，各界愕然，民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題...

雲林破獲電信詐騙集團 意外發現NCC前委員疑當集團門神

雲林地檢署上月間破獲以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，全案共22人被以詐欺和洗錢罪起訴，檢察官深...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。