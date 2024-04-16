黃曙光遭控貪汙告吳子嘉涉妨害名譽 吳揭1原因「被告非常高興」
國造潛艦「海鯤號」泊港測試中，美麗島電子報董事長吳子嘉曾數次在節目稱，時任國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光是貪汙犯，黃曙光今年2月提告吳子嘉涉嫌妨害名譽及民事訴訟。對此，吳子嘉說，去年他就提告黃涉貪，且有錄音檔在手，被告非常高興，事件終於可推進。全案現由台北地檢署偵辦中。
吳子嘉今年1、2月間，持來源不明的網路劉傳錄音檔，在節目網路「董事長開講」與電視節目「關鍵時刻」中，評論潛艦國造案、稱他是貪汙犯。黃曙光於今年2月間，提告吳子嘉涉嫌刑法之妨害名譽，同時提起民事訴訟。
對此，吳子嘉回應，他去年11月曾與媒體人張禹宣因潛艦國造案，赴北檢告發黃曙光、海昌廠長柳思巍與海軍司令部前顧問郭璽等3人，涉嫌貪汙、洩漏國防秘密等罪。
吳子嘉說，有關錄音檔的真實性，他已將韓籍顧問的錄音檔送至美國第三方機構鑑定，確認該檔案未經剪接與變造，如今黃曙光告他，整起事件將隨之推進，對此感到非常高興，屆時他將提供錄音檔等證據給檢調單位鑑定。
記者對此致電詢問黃曙光辦公室，辦公室秘書表示，因黃曙光下午有會議在身，無法馬上回應，待開完會議後再回覆。截稿前，記者四度致電辦公室電話，均未得到黃曙光辦公室回應。
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