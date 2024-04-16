快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

黃曙光遭控貪汙告吳子嘉涉妨害名譽 吳揭1原因「被告非常高興」

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國造潛艦「海鯤號」泊港測試中，美麗島電子報董事長吳子嘉曾數次在節目稱，時任國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光貪汙犯，黃曙光今年2月提告吳子嘉涉嫌妨害名譽及民事訴訟。對此，吳子嘉說，去年他就提告黃涉貪，且有錄音檔在手，被告非常高興，事件終於可推進。全案現由台北地檢署偵辦中。

吳子嘉今年1、2月間，持來源不明的網路劉傳錄音檔，在節目網路「董事長開講」與電視節目「關鍵時刻」中，評論潛艦國造案、稱他是貪汙犯。黃曙光於今年2月間，提告吳子嘉涉嫌刑法之妨害名譽，同時提起民事訴訟。

對此，吳子嘉回應，他去年11月曾與媒體人張禹宣因潛艦國造案，赴北檢告發黃曙光、海昌廠長柳思巍與海軍司令部前顧問郭璽等3人，涉嫌貪汙、洩漏國防秘密等罪。

吳子嘉說，有關錄音檔的真實性，他已將韓籍顧問的錄音檔送至美國第三方機構鑑定，確認該檔案未經剪接與變造，如今黃曙光告他，整起事件將隨之推進，對此感到非常高興，屆時他將提供錄音檔等證據給檢調單位鑑定。

記者對此致電詢問黃曙光辦公室，辦公室秘書表示，因黃曙光下午有會議在身，無法馬上回應，待開完會議後再回覆。截稿前，記者四度致電辦公室電話，均未得到黃曙光辦公室回應。

黃曙光（中）時任國安會諮委、潛艦國造專案召集人，遭吳子嘉指控涉嫌貪汙。聯合報系資料照
黃曙光（中）時任國安會諮委、潛艦國造專案召集人，遭吳子嘉指控涉嫌貪汙。聯合報系資料照
美麗島電子報董事長吳子嘉（圖）。聯合報系資料照
美麗島電子報董事長吳子嘉（圖）。聯合報系資料照

吳子嘉 妨害名譽 潛艦 貪汙 黃曙光

延伸閱讀

黃曙光請辭「時間點敏感」 馬文君：傳與賴清德意見相左

黃曙光辭潛艦召集人 徐巧芯：恐因賴清德擔心國造預算遭擋

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

黃曙光傳請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 府：了解中

相關新聞

黃曙光遭控貪汙告吳子嘉涉妨害名譽 吳揭1原因「被告非常高興」

國造潛艦「海鯤號」泊港測試中，美麗島電子報董事長吳子嘉曾數次在節目稱，時任國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光是貪汙犯，...

癌末男遭手足棄養靠表妹照顧 身故後兄姊卻爭贏數百萬遺產

吳姓男子生前患上口腔癌，兄姊不願照顧，沒地方居住，表妹葉姓女子將他接回宜蘭家中，處理生活開銷、醫療費用，吳男2020年底...

法官之死 司改會籲司法院、法務部詳查檢討事件原因

士林地方法院刑事庭李姓法官12日凌晨從宿舍墜樓，各界愕然，民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題...

雲林破獲電信詐騙集團 意外發現NCC前委員疑當集團門神

雲林地檢署上月間破獲以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，全案共22人被以詐欺和洗錢罪起訴，檢察官深...

新北巿重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 攤商及肉品業者3人判刑

新北市蘆洲區大台北果菜市場「重寧海鮮號」女老闆楊雅珍，涉嫌與上游肉品供應商南台國際企業社經營者陳漋毅、周伯仲「掛羊頭賣豬...

高雄「發哥」誆騙投資吸金逾8億元 法官這原因重判14年

綽號「發哥」陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。