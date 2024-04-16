癌末男遭手足棄養靠表妹照顧 身故後兄姊卻爭贏數百萬遺產

吳姓男子生前患上口腔癌，兄姊不願照顧，沒地方居住，表妹葉姓女子將他接回宜蘭家中，處理生活開銷、醫療費用，吳男2020年底去世後，葉女也辦理後事，陸續從吳男帳戶提領757萬元；吳男兄姊得知，提告葉女侵害繼承權。宜蘭地院日前宣判，葉女須賠償524萬餘元。

判決書指出，吳男兄姐等4人是吳男的法定繼承人，2021年4月清查遺產時，發現吳男郵局帳戶在他2020年臥病期間被提領157萬元，年底去世後又陸續被提出600萬元，一查才發現是葉女所為，還得知葉女取走了吳男的項鍊與退休紀念金牌，提告葉女侵權與不當得利。

葉女喊冤，吳男確診癌症末期後，就被兄姊們棄養，她與母親接吳男回家照顧，吳男2020年底因屢次入院，才把存摺密碼、印章、不動產權狀等交給她處理，生前也贈送項鍊與金牌以表感激；吳男2020年12月中旬去世，後事也是葉女負責，她提領的金額是代墊的醫療費、生活費與喪葬費。

吳男朋友證稱，吳罹患口腔癌時，姊夫與二哥把他的錢領走分掉，吳男出院後不知住哪，才與葉女同住，曾說要留一筆錢給葉女母親養老、葉女孩子當教育費，也曾說可用自己帳戶內的錢清償醫療費用；此外吳男的喪葬費用包含靈位、法會等支出，也是葉女負責。

法官認為，吳男確實授予葉女提領、使用存款，認定他生前與去世當天被提領的161萬元並未侵權，此外葉女在吳男最無助時伸出援手，贈與項鍊、金牌屬人之常情，可以採信；吳男去世後的喪葬費用71萬元7800元也是合理金額，一般觀念中應由遺產或繼承人支付，這部分也不屬於侵權。

另一方面，葉女在吳男去世後提領的524萬元2200元，葉女雖稱是吳男生前的外傭費、交通費、藥材費與治療費用等，但無法提出單據；證人所稱吳男「留一筆錢給葉女母女」，並未提到確切金額，葉女也沒有證據；吳男死後，生前請葉女管理帳戶的委任關係已經消滅，認定此部分侵權。