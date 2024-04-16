快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌末男遭手足棄養靠表妹照顧 身故後兄姊卻爭贏數百萬遺產

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

吳姓男子生前患上口腔癌，兄姊不願照顧，沒地方居住，表妹葉姓女子將他接回宜蘭家中，處理生活開銷、醫療費用，吳男2020年底去世後，葉女也辦理後事，陸續從吳男帳戶提領757萬元；吳男兄姊得知，提告葉女侵害繼承權。宜蘭地院日前宣判，葉女須賠償524萬餘元。

判決書指出，吳男兄姐等4人是吳男的法定繼承人，2021年4月清查遺產時，發現吳男郵局帳戶在他2020年臥病期間被提領157萬元，年底去世後又陸續被提出600萬元，一查才發現是葉女所為，還得知葉女取走了吳男的項鍊與退休紀念金牌，提告葉女侵權與不當得利。

葉女喊冤，吳男確診癌症末期後，就被兄姊們棄養，她與母親接吳男回家照顧，吳男2020年底因屢次入院，才把存摺密碼、印章、不動產權狀等交給她處理，生前也贈送項鍊與金牌以表感激；吳男2020年12月中旬去世，後事也是葉女負責，她提領的金額是代墊的醫療費、生活費與喪葬費。

吳男朋友證稱，吳罹患口腔癌時，姊夫與二哥把他的錢領走分掉，吳男出院後不知住哪，才與葉女同住，曾說要留一筆錢給葉女母親養老、葉女孩子當教育費，也曾說可用自己帳戶內的錢清償醫療費用；此外吳男的喪葬費用包含靈位、法會等支出，也是葉女負責。

法官認為，吳男確實授予葉女提領、使用存款，認定他生前與去世當天被提領的161萬元並未侵權，此外葉女在吳男最無助時伸出援手，贈與項鍊、金牌屬人之常情，可以採信；吳男去世後的喪葬費用71萬元7800元也是合理金額，一般觀念中應由遺產或繼承人支付，這部分也不屬於侵權。

另一方面，葉女在吳男去世後提領的524萬元2200元，葉女雖稱是吳男生前的外傭費、交通費、藥材費與治療費用等，但無法提出單據；證人所稱吳男「留一筆錢給葉女母女」，並未提到確切金額，葉女也沒有證據；吳男死後，生前請葉女管理帳戶的委任關係已經消滅，認定此部分侵權。

宜蘭地院日前宣判，葉女應給付524萬元2200元給吳男兄姊等4人，從2023年6月到清償日為止，年息5%，葉女負擔68%訴訟費用，吳男兄姊負擔剩下32%；全案可上訴。本案刑事部分，葉女遭提告侵占等罪，宜蘭地檢署處分不起訴。

吳姓男子罹癌後遭兄姊棄養，由表妹照顧，去世後卻引發遺產糾紛，宜蘭地院日前宣判吳男表妹須支付524萬餘元給吳男兄姊。本報資料照
吳姓男子罹癌後遭兄姊棄養，由表妹照顧，去世後卻引發遺產糾紛，宜蘭地院日前宣判吳男表妹須支付524萬餘元給吳男兄姊。本報資料照

繼承人 繼承權 遺產

延伸閱讀

母親節用餐抽鑽石！FRIDAYS、德州鮮切牛排用力寵媽

結婚16周年收到老公送的藍寶石項鍊 佩甄當場爆哭

奧斯卡影后潔西卡雀絲坦 秀近億藍寶石項鍊摘品牌代言

黑白汪遭栓貨車後方棄養網全罵爆！志工見狗狗身旁「1碗飼料+1張紙條」哭了

相關新聞

癌末男遭手足棄養靠表妹照顧 身故後兄姊卻爭贏數百萬遺產

吳姓男子生前患上口腔癌，兄姊不願照顧，沒地方居住，表妹葉姓女子將他接回宜蘭家中，處理生活開銷、醫療費用，吳男2020年底...

法官之死 司改會籲司法院、法務部詳查檢討事件原因

士林地方法院刑事庭李姓法官12日凌晨從宿舍墜樓，各界愕然，民間司法改革基金會今呼籲，司法院與法務部應正視司法負擔過重問題...

雲林破獲電信詐騙集團 意外發現NCC前委員疑當集團門神

雲林地檢署上月間破獲以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，全案共22人被以詐欺和洗錢罪起訴，檢察官深...

新北巿重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 攤商及肉品業者3人判刑

新北市蘆洲區大台北果菜市場「重寧海鮮號」女老闆楊雅珍，涉嫌與上游肉品供應商南台國際企業社經營者陳漋毅、周伯仲「掛羊頭賣豬...

高雄「發哥」誆騙投資吸金逾8億元 法官這原因重判14年

綽號「發哥」陳超羣自2012年間起，在高雄設辦公室，自稱其在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資者每月可...

婦聯會附隨組織案延宕6年沒進度？北高行發聲明澄清

中華民國婦女聯合會2018年被不當黨產處理委員會認定為國民黨附隨組織，而提行政訴訟，案件仍在台北高等行政法院審理中。媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。