雲林破獲電信詐騙集團 意外發現NCC前委員疑當集團門神

雲林地檢署上月間破獲以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，全案共22人被以詐欺和洗錢罪起訴，檢察官深入追查涉案電信公司的相關資料，竟意外發現2022年才卸任的NCC委員蕭祈宏疑被涉案的電信公司聘為顧問，日前傳訊後以50萬元交保，檢察官全案偵結終結，今天依違反公務員服務法起訴蕭祈宏。

雲林地檢署黃薇潔上月間指揮破獲一件以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡的詐騙案，發現2023年1月至3月來台的陸客約僅2萬9千人，但同一時期台灣五大電信業者提供給陸客來台的漫遊門號竟超過百萬支，數量落差太大，疑遭用來從事不法。

檢調一路追查有幾家電信業者以優惠手法推出「黑莓卡」、「比特卡」漫遊網卡，不法牟取暴利高達6.3億元，檢調在查獲幾名車手後，一路追到這幾家電信公司，並查扣兩萬多張網卡及近千萬元現金，同時也有5名電信業者被羈押，上月間全案共22人被依詐欺罪與先錢防制法起訴。

檢察官在比對電信公司所查扣的相關資料時，意外發現已卸任的NCC前委員蕭祈宏疑被涉案的一家電信公司以每月支付相關費用方式聘為顧問，檢調為釐清他是否涉及詐欺案，檢方透露，從各方事證，難以佐證蕭涉及詐欺。

雲林地檢署認為，蕭祈宏2022年7月卸任NCC委員後，在未依規定在職職3年內，不得擔任與其離職前5年內職務直接相關之營利事業董事、監察人、經理、執行業務的股東或顧問等職務，疑已涉違反旋轉門條款，日前傳訊後被以50萬元交保，檢察官偵查終結今天將蕭依違反公務員服務法起訴。