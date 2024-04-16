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新北巿重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 攤商及肉品業者3人判刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲區大台北果菜市場「重寧海鮮號」女老闆楊雅珍，涉嫌與上游肉品供應商南台國際企業社經營者陳漋毅、周伯仲「掛羊頭賣豬肉」，將豬頰肉與羊肉以6：4或5：5不同比例混和製成假羊肉片，出售給不知情的多家餐飲業者。新北地方法院今依違反食品安全衛生管理法及刑法虛偽標示、詐欺取財罪，判處楊女1年6月，陳、周2男各1年4月徒刑，並沒收扣案不法所得。

判決指出，楊、陳、周3人賣出的黑心羊肉中，品名「純羊」的羊肉片中摻有成本較低的豬頰肉；品名「假羊」的肉片中，更沒有半點羊肉，全部都是豬頰肉。合議庭為此批評3人，以低價品混充高價品欺騙消費者，對國民健康安全造成危害，對消費者權益、市場秩序、交易安全危害甚大，徒增消費者對於食安的疑慮與恐慌。

檢警調查，3人自2020年10月至2023年8月間，為降低營業成本，由楊女向陳、周2人訂購上述黑心羊肉，再由南台企業社位於新北市五股區的工廠內，指示不知情員工將6：4或5；5的豬頰肉原塊和羊肉原塊，以每片0.25公分的厚度同時裁切，裝入同一包裝中，製成「純羊」肉片販售；或將豬頰肉直接切成每片0.25公分厚度，製成「假羊」肉片出售。

完工後，陳、周2人會在部分「純羊」商品外標註「混羊」，部分「假羊」商品外標註「P」，再送貨到重寧海產號，由楊女或不知情的員工將假羊肉賣給數家自助餐、快餐及熱炒業者。當中另有新北市八里區某楊姓熱炒業者，知情仍繼續使用，楊男則在檢警偵查期間認罪獲緩起訴。

新北市重寧海鮮號老闆楊雅珍，涉嫌與上游肉品供應商南台國際企業社經營者陳漋毅、周伯仲「掛羊頭賣豬肉」，摻混豬頰肉製成假羊肉片出售，遭新北地院判刑。圖／新北市衛生局提供
新北市重寧海鮮號老闆楊雅珍，涉嫌與上游肉品供應商南台國際企業社經營者陳漋毅、周伯仲「掛羊頭賣豬肉」，摻混豬頰肉製成假羊肉片出售，遭新北地院判刑。圖／新北市衛生局提供

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