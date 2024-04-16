機車騎士撞車受傷 轎車車主被控肇事逃逸…無罪理由出爐

蘇姓男子開車「被撞」，騎車的盧女倒地受傷。蘇男有下車查看，自認沒責任，且警員已到場，便開車離去，涉嫌肇事逃逸被檢方起訴。基隆地方法院審理後，以檢方不認為蘇男涉犯過失傷害罪，且有下車查看；蘇雖未向警員表明肇事者身分，仍不應做不利被告認定，判決蘇男無罪。全案可上訴。

檢察官起訴指出，蘇男去年1月27日晚上6時30分，開車搭載林姓友人行經基隆市愛三路時，騎機車的盧女，因見方男開車欲切換車道，重心不穩而碰撞蘇男的車，造成頭部鈍傷及左鎖骨骨折。

蘇男涉嫌過失傷害罪，經檢察官偵查後處分不起訴；但蘇碰撞致人受傷後，未對傷者施以必要救護或向警察機關報案，也未向在場員警表明肇事者身分，駕車逃逸，涉犯駕車肇事致人傷害逃逸罪嫌。

蘇男表示，盧女騎車重心不穩撞到他的車，發生交通事故後他下車查看盧女受傷情形，當時交警也在場，他認為沒問題，才駕車離開現場，沒有肇事逃逸。

案發時路口監視品影像顯示，蘇男和盧女的車子在愛三路右側車道同行，盧女機車倒地，蘇男的車煞車燈亮起。蘇男緩慢把車停靠前方道路右側後下車，走向盧女，蔡姓交通警員也從由左側車道走向盧女。

蔡員證稱，車禍發生時他在左側車道舉發違規車輀，開完罰單趕過去，看到蘇男在扶盧女，要蘇先不要動傷者。當時以為蘇只是路過的熱心人士，蘇有盧女有沒有怎麼樣，但沒有向他表明是肇事者。後來忠二派出所盧姓巡佐到場，他簡單說明狀況，交接後就離開，他不知道蘇男何時離開。

盧姓巡佐在檢察官偵訊時證述，到場時看到機車倒地，盧女倒地。蔡姓警員有說到場時，有名男子有去關心盧女傷勢，但沒留下對方身分。他並沒有看到該名男子，後來調閱監視器畫面，發現盧女可能是跟蘇男的車發生碰撞，因蔡員的手機有拍到蘇男的車，比對後確認。

法官指出，車禍發生後，蘇男將車停靠路邊並下車查看，意圖協助盧女起身時遭蔡姓警員阻止，可見第一時間有停留在現場，並非對盧女生命身體安全毫不關心或置之不理，檢方指控蘇男駕車逃逸，與客觀事實不符。

法官認為，蘇男涉過失傷害罪嫌部分，檢察官認車禍發生原因，尚無法排除盧女是因方男開車切換車道，往左傾倒可能，無法逕以認定蘇男有違反注意義務情事，處分不起訴。蘇男稱案發時自認無過失，被害人會由警員協助送醫，所以開車離開並非無據。蘇男縱未向警員表明為肇事者，也難做為不利被告認定，判決蘇男無罪。