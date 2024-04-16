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SBL集體簽賭假球案 柯旻豪轟吳季穎汙衊請求50萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院今再開庭，提訊昔日MVP柯旻豪。柯坦承部分簽賭，但否認打假球，直咬吳季穎「講話不實在」、「汙衊」，庭末，柯表示很想家人、老婆，指吳季穎和通緝中的翁嘉鴻涉與對手台啤操控比賽都沒羈押，他希望能以50萬交保。

柯旻豪稱，被羈押的5月，已知道不能再觸法，很想家人和老婆，願意遵守法院對他的限制，不會串證、不會接觸共犯，如果有違反法院可以重判，可拿出50萬元交保金。

士院今開庭，士檢罕見派出偵查檢察官邱獻民及主任檢察官葉耀群蒞庭，加上公訴檢察官，3位檢察官團隊認為，柯旻豪是此案主導者角色，共犯翁嘉鴻通緝中，其他共犯在起訴後的供詞明顯與偵查中迥異，運彩條例得併科2千萬元罰金等，建請延押。

柯旻豪說，他是iPhone8手機，常因記憶爆掉需要刪除訊息，有定期刪除的習慣，沒有故意滅證。主任檢察官葉耀群指出，柯手機內WhatsApp僅有34則訊息、WeChat只有33則訊息，和一般人使用狀況不相符，且手機內有26萬多、2萬多、7千多則各式影音，容量不足應先刪掉此部分。

柯旻豪今出庭，同樣否認打假球，他稱「吳季穎汙衊我」，2023年2月24日裕隆對柏力力賽事，他沒有在盤中下注柏力力受讓13.5分，從吳季穎和黃品瑄的對話內容可證明，吳季穎在最後5分鐘才提到有下注，「當時我沒有理他」。

柯旻豪否認操控比賽，他說「打快一點或打慢一點」這些都是教練的指示，他身為控球，要傳達教練的指示，教練是上司，可以決定球員上場時間；教練也曾證稱，柯完成他的戰術最成功的，且是最信任的。

柯又稱，起訴書上寫錯，2023年4月8日裕隆對柏力力賽事，他沒下注，吳季穎比賽到一半，透過李其恩下注，吳季穎講話不實在。對於當年月22日賽事，柯說他比賽努力打球，沒有刻意操縱分數。

柯坦承，2023年4月28日及30日的賽事分別下注3萬元，28日他沒有中場下注，30日則是因腳受傷在看台區看比賽，沒有在板凳區，更沒有和斑霸講喊暫停的事情。

柯的辯護人聲請傳喚，吳季穎、周暐宸、陳品銓、黃鉉閔、顏聞佐、吳祐任、邱忠博、黃品瑄、邱繼緯、邱廷昱、李其恩等11人。法官諭知將由合議庭認定。

BL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士院提訊核心人物柯旻豪（左一）。記者蕭雅娟／攝影
BL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士院提訊核心人物柯旻豪（左一）。記者蕭雅娟／攝影

假球 教練 檢察官

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