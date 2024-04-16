缺錢想吃免費牢飯？彰化男持刀搶超商 自己報警被捕

楊姓男子缺錢生活，持未拆包裝的水果刀脅迫超商店員交出財物，隨後自己報警，警方獲報到場將他逮捕，法院以恐嚇取財未遂罪判6月刑期，可易科罰金，可上訴。

據彰化地方檢察署起訴書，37歲楊姓男子因缺錢生活，今年2月在超商內手持還沒拆包裝的水果刀朝店員恫稱「我要搶劫，幫我報警」，脅迫店員交付財物，楊男隨即主動報警，遭警方以現行犯逮捕。

依起訴書內容，楊男客觀上應尚未導致店員不能抗拒的程度，也未取得任何財物，屬犯恐嚇取財未遂罪嫌，並符合自首減刑。

彰化地方法院判決書指出，楊姓男子曾因犯竊盜案件判刑3月、妨害公務判4月，裁定應執行有期徒刑6月，去年4月20日服刑完畢。

楊男1年內再犯案，且涉及財產及暴力犯罪，法官認其對刑罰反應力薄弱，加重其刑，依恐嚇取財未遂罪判處6月刑期，可易科罰金，可上訴。