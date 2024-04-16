高雄南區資源回收廠爆工安意外…工人遭積灰砸死 業者未提供防護衣判4月

高雄李姓工人在南區資源回收廠清理爐內積灰時，遭塊狀積塵砸傷，李男送醫有95%三度燒燙傷，急救後不治，承包的機械公司王姓負責人坦承疏失，沒有讓李男穿著防護衣，今被法官依過失致死罪判刑4月，得易科罰金。可上訴

判決指出，高雄市環保局南區資源回收廠前年辦理爐內積灰清潔，由王男公司承包，同年7月21日，李姓男子被指派到2號爐內工作，卻不慎遭內壁長期堆積的塊狀積塵砸傷。

因積塵高溫，李男遭砸後臉部、雙側頸部、胸腹部、背部、四肢、生殖器等部位受到95%三度燒燙傷，送醫急救後不治。

檢警調查時，王姓負責人坦承沒有提供防護裝備，讓李男穿著進入高溫的爐內作業，被檢方依過失致人於死罪起訴。

高雄地院審理時，王男賠錢與李男家屬達成和解，法官認為王男未提供必要安全衛生設備及措施，就指派李男到有危險性的場所工作，輕忽作業安全規定。

法官考量雙方已和解，王男被依過失致死罪判刑4月，得易科罰金，另雇傭李男的機械公司，則依違反職安法判罰8萬元，可上訴。