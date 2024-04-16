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高雄里長妻涉找7幽靈人口 改判當選無效定讞

中央社／ 記者洪學廣高雄16日電

高雄岡山大莊里佘姓里長當選人涉與妻子將7名幽靈人口遷移戶籍，橋頭地院一審依罪證不足判佘男當選有效，高雄高分院認為其妻助選是和佘男共謀，改判當選無效定讞。

一審橋頭地方法院審理時，佘男否認知情7人遷戶籍行為，且遷戶籍的7人中也僅有3人在偵查中僅說有與佘妻聯繫，但都沒有和佘男聯繫，檢方也沒有起訴佘男虛偽遷戶籍罪，檢方僅因為夫妻關係就主張佘男和妻子是共犯，舉證不足。法官審結後依罪證不足判決當選有效。檢方不服提起上訴。

台灣高等法院高雄分院審理時發現，佘男是被妻子說服參選，且佘妻更親力操作選舉事故，可視為其競選團隊成員，依照佘妻熟悉選舉程度，卻在遭查獲後屢次強調是在丈夫不知情下，自發性違法助選。但佘妻明知若妨害投票罪成立，將嚴重影響當選與否，因此不太可能夫妻未商量就任意為之，據此改認佘男和妻子共謀，改判當選無效定讞。

判決指出，民國111年11月26日高雄市岡山區大莊里長選舉期間，佘男參選時為求順利當選，涉與妻子共謀，將黃姓選民等7人戶籍遷入轄區，但實際上卻無居住事實，因此被認定為幽靈人口。佘男當選後也遭檢方提起當選無效之訴。

高雄岡山大莊里佘姓里長當選人涉與妻子將7名幽靈人口遷移戶籍，橋頭地院一審依罪證不足判佘男當選有效，高雄高分院認為其妻助選是和佘男共謀，改判當選無效定讞。圖／聯合報系資料照片
高雄岡山大莊里佘姓里長當選人涉與妻子將7名幽靈人口遷移戶籍，橋頭地院一審依罪證不足判佘男當選有效，高雄高分院認為其妻助選是和佘男共謀，改判當選無效定讞。圖／聯合報系資料照片

岡山 戶籍 當選無效

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