國民法官案改判首例！無照酒駕撞死人450萬和解 二審減成5年6月

男子李佳修無照酒駕，在酒精濃度1.085毫克的狀態下，以近100公里的時速撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪起訴，台北地院國民法庭判李7年2月徒刑。李就科刑上訴，期間與被害人以450萬元和解，台灣高等法院今撤銷原判決，改判5年6月刑；本案成國民法官制上路以來，首件撤銷改判的案件。

審判長遲中慧表示，撤銷原刑度的原因是考量李佳修和王母達成和解，但李最後一刻才認罪，且拖到審判前2天才允諾賠款、並給付第一期款項，辯護人請求判4年以下徒刑「實在太低」，在尊重國民法官量刑的前提下，改判5年6月刑。審判長表示，二審仍未認定李有自首，不適用自首減刑。

本案為北院第一件國民法官參審案，除本案外，李（24歲）在肇禍後咆哮，還欲奪取前來處理員警的配槍，遭警員開槍制伏，北院另依妨害公務罪判他拘役50日，得易科罰金確定。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路四段夜店飲酒，翌日凌晨4時在台北市區酒駕飆車，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前方王姓駕駛車子翻覆死亡。

檢方認為李佳修在被捕後才認罪，李的律師則稱李有自首，自首與否成審案爭點。北院合議庭綜合員警證述、密錄影片、勘驗筆錄及與李同車曾姓少年的證述，員警處理車禍現場時，李佳修已滿臉通紅、全身酒氣，警方合理懷疑李男是肇事者，不符自首要件。一審判決指李基於玩樂酒後駕車，以時速近100公里高速恣意馳騁在市區道路，未於第一時間救助被害人，犯罪惡性重大，所生危害至鉅，判7年2月徒刑。

高院開庭時，期間法官詢問雙方是否有意調解，李佳修說刑事部分願意賠償200萬元，但雙方沒有金額具體共識，且被害者家屬強烈要求「人保」以防李開空頭支票，李未答應，調解破局。

今年3月21日高院審理時，因李與被害人以450萬元和解，李的律師認為量刑因子已經變動，希望能量處4年以下有期徒刑，讓他早點出獄工作賺錢。

檢察官仍認為李佳修沒有自首，但對於與王母達成和解感到欣慰。檢察官認為這起悲劇造成兩個家庭破碎，尤其死者的女兒當時才1、2歲，而死者又有心臟疾病，只有1／3的機率會自己好，但沒想到他的生命卻是被車禍奪走。

高院合議庭認為，李在一審時推稱被害人突然剎車，閃避不及才車禍，試圖將事故歸咎死者，無助本案釐清事實和節省刑事司法成本，且李有多次駕車違規紀錄，竟又酒駕，顯見無視法律嚴厲禁制。高院審理前2天，李才與王母和解，王母等了1年多才獲得些許彌補，且目前僅給付70萬元，不宜將刑度減至4年以下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康