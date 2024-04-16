台中頂級和牛燒肉店食安出包 負責人被爆涉博弈洗錢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一家頂級和牛燒肉店檢舉使用過期肉品，衛生局食品藥物安全處稽查發現該店不僅牛肉過期，豆瓣醬、味噌、冷麵，甚至是濃縮果汁都有過期情形。該公司負責人被人爆料，曾在2022年底涉及一起博弈洗錢案，經查，該涉案被告與此次和牛燒肉店的負責人為同名同姓，是否為同一人，檢警未證實。

台中市一家頂級和牛燒肉店涉存放過期肉品，衛生局接獲檢舉後稽查發現，引發食安疑慮。

案發後有知情人士向媒體爆料，經營該燒肉店的公司負責人是一名日本人，也涉及2022年底一起博弈洗錢機房案，該公司負責人就是當時檢警帶回調查的其中一名涉案人。

據了解，當時涉案的其中一名日本人，與此次經營和牛燒肉店的公司負責人為同名同姓，年齡也相符，是否就是同一人，檢警未證實。

第六警分局在2022年底接獲情資，有線上博弈犯罪集團藏身在七期商辦大樓內，該集團設立賭博網站線上百家樂、體育世足賽等，提供網路不特定日本賭客進行下注從事賭博等犯行，連目前熱門的世足賽都是簽注標的。

檢警在同年11月29日前往搜索，帶回現場日本籍負責人、幹部、員工等44名犯嫌，其中日籍6人、中國大陸籍1人、台籍37人，查扣電腦主機等不法贓證物。

檢警清查，該網站經手的賭客，1年總下注金額超過日幣8000億元（合新台幣1800億元)，不法獲利相當驚人，全案依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，檢方當時訊問後請回，目前此案尚未偵結。

台中市衛生局食品藥物安全處在一家頂級和牛燒肉店查獲過期和牛。圖／台中市政府提供
台中市衛生局食品藥物安全處在一家頂級和牛燒肉店查獲過期和牛。圖／台中市政府提供
台中市警方查獲以日本人為首的賭博網站，警方在2022年底前往搜索，帶回44人。圖／讀者提供
台中市警方查獲以日本人為首的賭博網站，警方在2022年底前往搜索，帶回44人。圖／讀者提供

日本 燒肉 衛生局

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