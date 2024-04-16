5月大男嬰疑受虐命危 保母收押

社會局裁定該名保母暫停新收托、強制轉介其他收托兒童，因該保母查無違規紀錄，社會局已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。記者宋原彰／攝影 高雄一名五個月大男嬰日前被送醫急救，醫院發現男嬰顱骨多處骨折，搶救後仍未脫險；負責照顧的王姓保母被懷疑施虐，但她矢口否認，檢方認為涉罪嫌重大，聲押獲准。王女同時收托三幼童，另兩名幼童未發現傷勢，由社會局緊急轉介。

一名自稱男嬰家人好友女子昨在網路爆料，稱四月十日男嬰家人至保母家，發現孩子癱軟無力，保母竟「叫Uber送醫」，而非救護車；友人懷疑王女企圖隱瞞真相，希望司法調查清楚。

根據檢警調查，王女收托男嬰後，男嬰身上陸續出現瘀傷，本月十日男嬰母親前往接送時，發現孩子意識模糊，緊急送往高醫急救。

院方診斷發現男嬰右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，開刀後仍在加護病房，尚未脫離危險，高醫在診斷書上寫「高度懷疑兒童虐待」，並啟動兒虐通報，由轄區鼓山分局偵辦。

警方根據男嬰傷勢及母親供詞，懷疑男嬰遭王女施虐，報檢方指揮拘提王女到案；檢察官十二日複訊時王女否認施虐，但考量男嬰傷勢嚴重，王還有收托其他幼兒，有反覆下手之虞，依重傷害等罪嫌向法院聲押獲准。

王女二○一四年起取得合法保母資格，十年來共照顧十一名孩童，無違規紀錄。根據爆料內容，王女曾與家長對話，稱男嬰很難照顧「我今天被他嚇到了，短短時間內，可以變成這樣」，還說若父母無法一同配合，只能選擇放棄照顧，「我現在耳朵都是他影片中哭鬧的聲音」。

高雄市社會局說，因王女已遭羈押，社會局裁定暫停新收托，強制轉介其他二名收托兒童，目前已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。