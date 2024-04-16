聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月大男嬰疑受虐命危 保母收押

聯合報／ 記者張議晨宋原彰／高雄報導

社會局裁定該名保母暫停新收托、強制轉介其他收托兒童，因該保母查無違規紀錄，社會局已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。記者宋原彰／攝影
社會局裁定該名保母暫停新收托、強制轉介其他收托兒童，因該保母查無違規紀錄，社會局已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。記者宋原彰／攝影
高雄一名五個月大男嬰日前被送醫急救，醫院發現男嬰顱骨多處骨折，搶救後仍未脫險；負責照顧的王姓保母被懷疑施虐，但她矢口否認，檢方認為涉罪嫌重大，聲押獲准。王女同時收托三幼童，另兩名幼童未發現傷勢，由社會局緊急轉介。

一名自稱男嬰家人好友女子昨在網路爆料，稱四月十日男嬰家人至保母家，發現孩子癱軟無力，保母竟「叫Uber送醫」，而非救護車；友人懷疑王女企圖隱瞞真相，希望司法調查清楚。

根據檢警調查，王女收托男嬰後，男嬰身上陸續出現瘀傷，本月十日男嬰母親前往接送時，發現孩子意識模糊，緊急送往高醫急救。

院方診斷發現男嬰右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，開刀後仍在加護病房，尚未脫離危險，高醫在診斷書上寫「高度懷疑兒童虐待」，並啟動兒虐通報，由轄區鼓山分局偵辦。

警方根據男嬰傷勢及母親供詞，懷疑男嬰遭王女施虐，報檢方指揮拘提王女到案；檢察官十二日複訊時王女否認施虐，但考量男嬰傷勢嚴重，王還有收托其他幼兒，有反覆下手之虞，依重傷害等罪嫌向法院聲押獲准。

王女二○一四年起取得合法保母資格，十年來共照顧十一名孩童，無違規紀錄。根據爆料內容，王女曾與家長對話，稱男嬰很難照顧「我今天被他嚇到了，短短時間內，可以變成這樣」，還說若父母無法一同配合，只能選擇放棄照顧，「我現在耳朵都是他影片中哭鬧的聲音」。

高雄市社會局說，因王女已遭羈押，社會局裁定暫停新收托，強制轉介其他二名收托兒童，目前已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。

保母 救護車 檢察官 視網膜 骨折

延伸閱讀

高雄5個月大男嬰「顱內出血」 保母涉虐遭羈押

一次收托3幼童…高雄5個月大男嬰疑受虐「多處骨折」 保母否認遭收押

高雄5月大男嬰疑遭虐「頭骨骨折」命危 保母遭逮羈押

北市再傳疑似虐兒案 1童硬腦膜出血傷勢恐非一兩天造成

相關新聞

5月大男嬰疑受虐命危 保母收押

高雄一名五個月大男嬰日前被送醫急救，醫院發現男嬰顱骨多處骨折，搶救後仍未脫險；負責照顧的王姓保母被懷疑施虐，但她矢口否認...

許宗力赴士院慰問 火上澆油

士林地方法院法官李昭然墜樓引發法界之怒，怒火燒向司法院長許宗力；許宗力昨走訪士院，提醒基層法官注意身心健康，多參加戶外活...

慰問法官死亡案…許宗力金句「不要綁在辦公室」挨批 法官：我們自虐癖？

士林地院法官李昭然11日墜樓，震撼法界，法官們不滿憲法法庭、司法院動輒以「踐行正當法律程序」來增加程序事項，加重工作負荷...

高雄5個月大男嬰「顱內出血」 保母涉虐遭羈押

高雄市王姓保母涉嫌施虐5月大男嬰，導致男嬰顱內出血、顱骨骨折；雄檢獲報偵辦，日前以王姓保母涉嫌重傷害等罪，且仍照顧其他幼...

捧369萬面交前起疑…高雄婦求助警 救了自己還逮3人

蔡姓婦人落入假投資詐騙陷阱，誤信投資可發大財，捧365萬和對方相約高雄市前金區一家超商前面交，蔡交款前突然起疑，至派出所...

彩券行已婚闆娘染包牌人夫 傳裸照、車內調情害正宮血崩挨告

台中市已婚葉姓女子經營彩券行，與一名育有子女的人夫因包牌群組而認識，雙方發展不倫戀，人夫正宮前年間發現丈夫被葉女丈夫提告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。