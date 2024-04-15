慰問法官死亡案…許宗力金句「不要綁在辦公室」挨批 法官：我們自虐癖？

士林地院法官李昭然11日墜樓，震撼法界，法官們不滿憲法法庭、司法院動輒以「踐行正當法律程序」來增加程序事項，加重工作負荷，司法院長許宗力卻在翌日發出「給法官的一封信」，細數過去如何減輕法官的負擔，卻再燃怒火。許今赴士院慰問基層，請大家參加戶外活動「不要整天綁在辦公室」，有法官驚嘆「在他眼裡，好像法官有自虐癖」。

許宗力希望法官們能多多注意身心健康，要多多參與戶外活動，他覺得這是必要的，不要把自己整天綁在在辦公室。許多法官看到新聞影片直呼不可思議，一名最高法院法官納悶「法官哪不希望不出去走走，不要綁在辦公室？」質疑許有認真去想法官為什麼不出去走走嗎？指許「屢屢提油救火」。

有法官諷刺說「我如果是漩渦鳴人（日本漫畫「火影忍者」角色），應該可以在參與戶外活動的同時，還在辦公室裡寫判決。」

還有法官說，許宗力西裝革履、坐大車、帶隨扈，除了副院長、秘書長外，還有一堆廳處長幫襯，前呼後擁，派頭十足，好不風光。但要去關心與聽同仁心聲「怎麼不見台灣高等法院長？」

也有法官嗆許宗力說的「大家會不知道嗎？」，是因為工作負荷量大到只能讓人全神貫注在案件上，無暇注意身心健康，無法從事戶外活動，一大早進辦公室，深夜才能踏出辦公室返家，這是基層的工作及生活常態。他說，許的這番話，不懂是搞不清楚狀況，還是不想解決問題，甩鍋給同仁？

法官墜樓案不僅在審判體系的法官們關心，律師也關注事件發展，當今天聽到許宗力要法官們「不要整天綁在辦公室」「多多參與戶外活動」，一名律師說昔日天下荒亂，百姓餓死，晉惠帝曰「何不食肉麋？」，而法官墜樓，大家長竟說「何不去戶外？」不是級數相同嗎？更可怕的是許還將在4月23日審理死刑是否違憲這個重大議題，是否也依照他對人權的美好想像來審判？