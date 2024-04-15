快訊

威力彩頭獎2.7億一注獨得獎落這縣市 彩券行：大甲媽很靈驗

慰問法官死亡案…許宗力金句「不要綁在辦公室」挨批 法官：我們自虐癖？

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

士林地院法官李昭然11日墜樓，震撼法界，法官們不滿憲法法庭司法院動輒以「踐行正當法律程序」來增加程序事項，加重工作負荷，司法院長許宗力卻在翌日發出「給法官的一封信」，細數過去如何減輕法官的負擔，卻再燃怒火。許今赴士院慰問基層，請大家參加戶外活動「不要整天綁在辦公室」，有法官驚嘆「在他眼裡，好像法官有自虐癖」。

許宗力希望法官們能多多注意身心健康，要多多參與戶外活動，他覺得這是必要的，不要把自己整天綁在在辦公室。許多法官看到新聞影片直呼不可思議，一名最高法院法官納悶「法官哪不希望不出去走走，不要綁在辦公室？」質疑許有認真去想法官為什麼不出去走走嗎？指許「屢屢提油救火」。

有法官諷刺說「我如果是漩渦鳴人（日本漫畫「火影忍者」角色），應該可以在參與戶外活動的同時，還在辦公室裡寫判決。」

還有法官說，許宗力西裝革履、坐大車、帶隨扈，除了副院長、秘書長外，還有一堆廳處長幫襯，前呼後擁，派頭十足，好不風光。但要去關心與聽同仁心聲「怎麼不見台灣高等法院長？」

也有法官嗆許宗力說的「大家會不知道嗎？」，是因為工作負荷量大到只能讓人全神貫注在案件上，無暇注意身心健康，無法從事戶外活動，一大早進辦公室，深夜才能踏出辦公室返家，這是基層的工作及生活常態。他說，許的這番話，不懂是搞不清楚狀況，還是不想解決問題，甩鍋給同仁？

法官墜樓案不僅在審判體系的法官們關心，律師也關注事件發展，當今天聽到許宗力要法官們「不要整天綁在辦公室」「多多參與戶外活動」，一名律師說昔日天下荒亂，百姓餓死，晉惠帝曰「何不食肉麋？」，而法官墜樓，大家長竟說「何不去戶外？」不是級數相同嗎？更可怕的是許還將在4月23日審理死刑是否違憲這個重大議題，是否也依照他對人權的美好想像來審判？

日前法官墜樓引爆基層法官對司法院的不滿怒火，司法院長許宗力下午到士林地院關心慰問。記者林伯東／攝影
日前法官墜樓引爆基層法官對司法院的不滿怒火，司法院長許宗力下午到士林地院關心慰問。記者林伯東／攝影

司法院 律師 憲法法庭 死刑 許宗力

延伸閱讀

影／司法院長許宗力到士林地院關心慰問

墜樓法官同仁不捨憶暖舉 許宗力訪基層：多注意身心健康 勿綁在辦公室

法官之死...司法院擬放寬管考 職務評定不以未結案數當考核唯一標準

法官「我很累」而亡有感 資深檢：政治人物為掌控司法讓基層忙碌

相關新聞

黃承國父喪 高階警拈香、折紙蓮花？蘇煥智挨告不認罪：評論蔡總統用人

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智前年參選台北市長時，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂拈香、折紙蓮...

慰問法官死亡案…許宗力金句「不要綁在辦公室」挨批 法官：我們自虐癖？

士林地院法官李昭然11日墜樓，震撼法界，法官們不滿憲法法庭、司法院動輒以「踐行正當法律程序」來增加程序事項，加重工作負荷...

高雄5個月大男嬰「顱內出血」 保母涉虐遭羈押

高雄市王姓保母涉嫌施虐5月大男嬰，導致男嬰顱內出血、顱骨骨折；雄檢獲報偵辦，日前以王姓保母涉嫌重傷害等罪，且仍照顧其他幼...

捧369萬面交前起疑…高雄婦求助警 救了自己還逮3人

蔡姓婦人落入假投資詐騙陷阱，誤信投資可發大財，捧365萬和對方相約高雄市前金區一家超商前面交，蔡交款前突然起疑，至派出所...

彩券行已婚闆娘染包牌人夫 傳裸照、車內調情害正宮血崩挨告

台中市已婚葉姓女子經營彩券行，與一名育有子女的人夫因包牌群組而認識，雙方發展不倫戀，人夫正宮前年間發現丈夫被葉女丈夫提告...

兒子會來付錢？買9千元花束騙沒帶錢 中和婦反向店家借錢「一去不回」

新北市70歲黃姓婦人前天上午至中和區景平路上1間花店買9千元的花，店家將花準備好時，黃婦卻表示身上沒有帶錢還向店家借1千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。