高雄5個月大男嬰「顱內出血」 保母涉虐遭羈押

高雄市王姓保母涉嫌施虐5月大男嬰，導致男嬰顱內出血、顱骨骨折；雄檢獲報偵辦，日前以王姓保母涉嫌重傷害等罪，且仍照顧其他幼兒而有反覆實施之虞，聲請羈押獲准。

台灣高雄地方檢察署今天表示，檢方12日獲報某托育處所疑似發生兒虐事件，即指派婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張媛舒偵辦，拘提王姓保母到案偵訊。

雄檢表示，檢察官訊問後認定王姓保母涉犯刑法重傷害等罪嫌疑重大，且尚有其他幼兒仍由被告托育，有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准，將持續調查釐清案情。

高雄市政府社會局副局長葉玉如接受媒體聯訪表示，王姓保母於民國103年合格登記，服務10年間共照顧過11名兒童，查無違規及不良紀錄。

葉玉如指出，王姓保母10日發現孩子不對勁有通報居托中心，並將嬰兒送醫救治，嬰兒有顱內出血、顱骨骨折等傷，目前已完成手術在加護病房中。

她說，社會局接獲居托中心及醫院通報後，啟動專家驗傷診斷發現嬰兒重傷，隨即報請檢警偵辦，並強制轉介仍受王姓保母照顧的2名兒童。

葉玉如說，經聯繫家屬表示，孩子送托一個月時有訪視收托狀況，當時沒有發現孩子有異常，而孩子真正受傷原因、誰對孩子做出這樣的行為等，尚待司法釐清。