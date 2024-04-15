聽新聞
test
0:00 / 0:00
捧369萬面交前起疑…高雄婦求助警 救了自己還逮3人
蔡姓婦人落入假投資詐騙陷阱，誤信投資可發大財，捧365萬和對方相約高雄市前金區一家超商前面交，蔡交款前突然起疑，至派出所請求協助，警方將計就計，前往埋伏，先逮獲取款的余姓女車手，再逮監控、轉錢的車手侯姓及梁姓男子，梁、侯二人被法官裁定羈押，余則無保請回。
新興警分局前金分駐所11日接獲蔡姓婦人（66歲）至派出所報案，蔡神情緊張的告知警方，指自己退休賦閒在家，日前加入一個投資Line群組，群組內的外務部專員，聲稱只要儲值現金至指定的App，公司助理就可代為操作投資，達到輕鬆獲利的目標，讓她信以為真。
後對方遊說她砸大錢投資，她領出369萬積蓄後，和對方相約11日在七賢二路一家超商前面交，後來因對對方的話術起疑，越想越不對勁， 於是請求警方協助，確認對方所說是否為真。
警方研判蔡落入詐騙陷阱，於是將計就計，在蔡面交的超商周圍部署警力埋伏，蔡依約抵達超商，將裝錢提袋交付給佯裝是專員、取款的余姓女子（21歲)，起獲投資相關的假文件。
警方隨後在路口查獲監控的車手侯姓男子（18歲）及擔任將錢轉手給上游的梁姓男子（19歲）；余聲稱在網路上應徵行政工作，只要負責取款，日薪可賺3000到5000元，侯、梁二人則指在通訊軟體遇詐團的成員，利誘他們加入當車手。
警詢後，依詐欺罪、洗錢防制法等罪將3人移送高雄地檢署偵辦，檢方依涉嫌重大，聲押3人，高雄地院12日開庭後，命余無保請回，梁、侯2人則裁定收押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言