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捧369萬面交前起疑…高雄婦求助警 救了自己還逮3人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

蔡姓婦人落入假投資詐騙陷阱，誤信投資可發大財，捧365萬和對方相約高雄市前金區一家超商前面交，蔡交款前突然起疑，至派出所請求協助，警方將計就計，前往埋伏，先逮獲取款的余姓女車手，再逮監控、轉錢的車手侯姓及梁姓男子，梁、侯二人被法官裁定羈押，余則無保請回。

新興警分局前金分駐所11日接獲蔡姓婦人（66歲）至派出所報案，蔡神情緊張的告知警方，指自己退休賦閒在家，日前加入一個投資Line群組，群組內的外務部專員，聲稱只要儲值現金至指定的App，公司助理就可代為操作投資，達到輕鬆獲利的目標，讓她信以為真。

後對方遊說她砸大錢投資，她領出369萬積蓄後，和對方相約11日在七賢二路一家超商前面交，後來因對對方的話術起疑，越想越不對勁， 於是請求警方協助，確認對方所說是否為真。

警方研判蔡落入詐騙陷阱，於是將計就計，在蔡面交的超商周圍部署警力埋伏，蔡依約抵達超商，將裝錢提袋交付給佯裝是專員、取款的余姓女子（21歲)，起獲投資相關的假文件。

警方隨後在路口查獲監控的車手侯姓男子（18歲）及擔任將錢轉手給上游的梁姓男子（19歲）；余聲稱在網路上應徵行政工作，只要負責取款，日薪可賺3000到5000元，侯、梁二人則指在通訊軟體遇詐團的成員，利誘他們加入當車手。

警詢後，依詐欺罪、洗錢防制法等罪將3人移送高雄地檢署偵辦，檢方依涉嫌重大，聲押3人，高雄地院12日開庭後，命余無保請回，梁、侯2人則裁定收押禁見。

新興警分局前金分駐所員警在超商逮捕取款的余姓女子，並起獲投資相關的假文件。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所員警在超商逮捕取款的余姓女子，並起獲投資相關的假文件。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所員警在超商逮捕取款的余姓女子，並起獲投資相關的假文件。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所員警在超商逮捕取款的余姓女子，並起獲投資相關的假文件。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所員警在超商逮捕取款的余姓女子，並起獲投資相關的假文件。記者石秀華／翻攝
新興警分局前金分駐所員警在超商逮捕取款的余姓女子，並起獲投資相關的假文件。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓婦人落假投資陷阱，捧365萬面交，幸交款前起疑報警，警方逮捕監控和轉錢的侯姓和梁姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市蔡姓婦人落假投資陷阱，捧365萬面交，幸交款前起疑報警，警方逮捕監控和轉錢的侯姓和梁姓車手。記者石秀華／翻攝

詐欺 詐騙 超商 車手 高雄市

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