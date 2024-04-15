快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃承國父喪 高階警拈香、折紙蓮花？蘇煥智挨告不認罪：評論蔡總統用人

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智前年參選台北市長時，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂拈香、折紙蓮花，依加重誹謗罪起訴。台北地院今天開庭，蘇表示是在評論總統蔡英文的用人政策，否認犯罪。

蘇煥智2022年10月陸續在臉書發文，指黃承國的父親過世後，有民進黨立委去祭拜拈香，發現有一堆警察局長竟然都到「木柵國仔」家折紙蓮花。

蘇在臉書稱，很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過「木柵國仔」管道，豈會如此順服呢？問題是誰賦予「阿國」這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？蘇表示，政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？

黃承國認為蘇煥智誹謗他，向檢方提告，檢察官認為，蘇的言論損及黃的名聲，將蘇起訴。

法院今天開庭，蘇否認犯罪，辯稱所陳述的都是事實，跟他講這件事的人是民進黨立委，也是他多年好友，不會造謠。

蘇煥智說，黃承國是國策顧問、民進黨中常委，代表「英系」，「英系」人馬還有洪耀福、陳明文，這些人在蔡英文任內權力很大，發表文章時，內政部長是徐國勇，而黃承國與徐國勇是「麻吉」，才加以評論。

蘇煥智說，有警官去靈堂拈香、聊天，順手幫忙摺紙蓮花，符合一般人經驗法則，檢察官認為評論文影響了黃承國的名聲，但事實上黃的名聲並無損失，反而讓人覺得黃有真正的影響力。

蘇煥智說，黃是「二清」掃黑對象、文山會會長，不但維基百科介紹過，法院也認證過，他是在批判蔡英文的用人政策，只有蔡會讓「一清」、「二清」的人去擔任國策顧問，他以前參與民主運動，要講的是台灣政治的黑金化。

蘇說，寫臉書時，台灣社會發生「柬埔寨人球案」、「88會館洗錢案」，徐國勇從2018年7月擔任內政部長到2022年12月間，又發生徐認為高階警官的升遷是徐的權力等事件，所以才寫臉書對政府用人的政策評論。

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智。圖／聯合報系資料照片
台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智。圖／聯合報系資料照片
民進黨中常委、國策顧問黃承國。圖／聯合報系資料照
民進黨中常委、國策顧問黃承國。圖／聯合報系資料照

徐國勇 蔡英文 蘇煥智 黃承國

延伸閱讀

時隔5年訪台 蔡英文與賴清德16日見巴拉圭參院議長

盼成首位女主委 邱盈滋登記參選民進黨竹縣黨部主委

影／顧立雄、邱國正陪同 蔡英文總統視察「堅實營區」新建工程

影／批民進黨跳票擋改革 民眾黨團：目標今送出委員會

相關新聞

黃承國父喪 高階警拈香、折紙蓮花？蘇煥智挨告不認罪：評論蔡總統用人

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智前年參選台北市長時，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂拈香、折紙蓮...

墜樓法官同仁不捨憶暖舉 許宗力訪基層：多注意身心健康 勿綁在辦公室

士林地方法院法官李昭然，不堪工作壓力墜樓，享年38歲，司法院長許宗力今下午陸續到士院簡易庭、刑事庭、少家庭、民庭等，隨機...

擅改巴西蛋產地 福商勝負責人、主管等3人兩罪名遭起訴

前年間國內蛋荒民怨四起，農業部委託財團法人中央畜產會進口來自巴西等國的雞蛋，並准許蛋品加工業者福商勝購入巴西蛋後，加工製...

移民署推「行動自然人憑證」 即日起可上網查有無被限制出國

移民署今天正式宣布推出「行動自然人憑證」服務，國人或外籍人士只要在手機或平板等行動裝置下載「行動自然人憑證」APP 並完...

美國國土安全調查署出手供「關鍵事證」 新北檢起訴網路詐團

男子洪睿廷、吳思賢共組網路投資及求職詐騙集團，刻意向美國「GoDaddy」平台購買網域，用以建置不實網站，再透過廣告業務...

影／當著警察面前逆向騎單車去買檳榔 三重雨衣男原來是通緝犯

新北市1名51歲鄭姓男子日前在三重區，不顧警車就在對街執勤，大喇喇騎單車逆向行駛去買檳榔，還把單車停在檳榔店前公車停靠區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。