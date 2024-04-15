黃承國父喪 高階警拈香、折紙蓮花？蘇煥智挨告不認罪：評論蔡總統用人

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智前年參選台北市長時，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂拈香、折紙蓮花，依加重誹謗罪起訴。台北地院今天開庭，蘇表示是在評論總統蔡英文的用人政策，否認犯罪。

蘇煥智2022年10月陸續在臉書發文，指黃承國的父親過世後，有民進黨立委去祭拜拈香，發現有一堆警察局長竟然都到「木柵國仔」家折紙蓮花。

蘇在臉書稱，很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過「木柵國仔」管道，豈會如此順服呢？問題是誰賦予「阿國」這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？蘇表示，政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？

黃承國認為蘇煥智誹謗他，向檢方提告，檢察官認為，蘇的言論損及黃的名聲，將蘇起訴。

法院今天開庭，蘇否認犯罪，辯稱所陳述的都是事實，跟他講這件事的人是民進黨立委，也是他多年好友，不會造謠。

蘇煥智說，黃承國是國策顧問、民進黨中常委，代表「英系」，「英系」人馬還有洪耀福、陳明文，這些人在蔡英文任內權力很大，發表文章時，內政部長是徐國勇，而黃承國與徐國勇是「麻吉」，才加以評論。

蘇煥智說，有警官去靈堂拈香、聊天，順手幫忙摺紙蓮花，符合一般人經驗法則，檢察官認為評論文影響了黃承國的名聲，但事實上黃的名聲並無損失，反而讓人覺得黃有真正的影響力。

蘇煥智說，黃是「二清」掃黑對象、文山會會長，不但維基百科介紹過，法院也認證過，他是在批判蔡英文的用人政策，只有蔡會讓「一清」、「二清」的人去擔任國策顧問，他以前參與民主運動，要講的是台灣政治的黑金化。