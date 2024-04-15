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美國國土安全調查署出手相助 新北檢起訴網路詐團

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

男子洪睿廷、吳思賢共組網路投資及求職詐騙集團，刻意向美國「GoDaddy」平台購買網域，用以建置不實網站，再透過廣告業務廖士惟提供給各詐欺機房使用，自2021年3、4月起，投放網路假投資、假求職廣告詐騙。新北地檢署經美國國土安全調查署出手相助，今依共同網路詐欺取財及洗錢等罪嫌，將3人起訴。

全案起訴關鍵，在於以往母公司在境外的跨國企業，司法機關要調取相關資料，可說是緣木求魚，但這次刑事局國際科卻讓美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations，簡稱HSI)願出手相助，就個案向GoDaddy母公司調閱原始會員資料及刷卡金流，才得以掌握關鍵事證據以起訴。

檢暨調查，洪男自2021年3、4月起，即擔任假投資、假求職詐欺集團之網站系統商，負責提供假投資、假求職網站給詐欺集團使用；吳男則自2022年7月起，擔任工程師，負責向美國GoDaddy平台購買網域建置假投資網站，交由洪男提供給各詐欺機房使用；至於廖男為廣告業務，協助詐欺機房客戶投放網路假投資、假求職廣告，並收取廣告費。

3人以建構在GoDaddy平台上的臉書或其他社群軟體上的假投資、假求職廣告，轉而提供假投資、求職網站誘騙被害人，匯款至特定帳戶。洪男同時擔任詐欺水房、機房中間人，向水房收取人頭帳戶後轉賣給機房成員使用，以此賺取中間價差牟利，經查被害人共58人，受害金額達2053萬餘元。

中華青年發展聯合會副理事長孫志全涉嫌與香港江蘇青年總會陸籍女會董笪琦，涉嫌接受中國大陸金援，支持青聯發理事長王正以勞動黨副秘書長身分參選新北市議員，遭新北地檢署依涉犯反滲透法起訴。圖／報系資料照
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