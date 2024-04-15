美國國土安全調查署出手相助 新北檢起訴網路詐團

男子洪睿廷、吳思賢共組網路投資及求職詐騙集團，刻意向美國「GoDaddy」平台購買網域，用以建置不實網站，再透過廣告業務廖士惟提供給各詐欺機房使用，自2021年3、4月起，投放網路假投資、假求職廣告詐騙。新北地檢署經美國國土安全調查署出手相助，今依共同網路詐欺取財及洗錢等罪嫌，將3人起訴。

全案起訴關鍵，在於以往母公司在境外的跨國企業，司法機關要調取相關資料，可說是緣木求魚，但這次刑事局國際科卻讓美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations，簡稱HSI)願出手相助，就個案向GoDaddy母公司調閱原始會員資料及刷卡金流，才得以掌握關鍵事證據以起訴。

檢暨調查，洪男自2021年3、4月起，即擔任假投資、假求職詐欺集團之網站系統商，負責提供假投資、假求職網站給詐欺集團使用；吳男則自2022年7月起，擔任工程師，負責向美國GoDaddy平台購買網域建置假投資網站，交由洪男提供給各詐欺機房使用；至於廖男為廣告業務，協助詐欺機房客戶投放網路假投資、假求職廣告，並收取廣告費。