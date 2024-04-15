影／當著警察面前逆向騎單車去買檳榔 三重雨衣男原來是通緝犯

新北市1名51歲鄭姓男子日前在三重區，不顧警車就在對街執勤，大喇喇騎單車逆向行駛去買檳榔，還把單車停在檳榔店前公車停靠區，員警看他沒下雨卻穿雨衣，覺得怪，盤查結果發現是傷害罪通緝犯。

新北保安警察大隊第一中隊霹靂小組10日晚間9時許，在三重區忠孝路三段盤查1輛違停機車時，瞥見對向車道有1名男子穿雨衣騎單車逆向行駛，停在路旁1家檳榔店前方。

當時明明沒有下雨，員警覺得很怪，便開車繞過去查看，鄭姓男子買完檳榔出來，員警請他配合查驗身分，結果是9日剛由新北地檢署發布的傷害通緝犯，隨即將他上銬帶回調查，警詢後解送地檢署歸案。

鄭男聲稱無業沒收入，每天靠母親給他200元過活，天冷沒錢買衣服所以穿雨衣，這次因傷害通緝被解送歸案，最後湊不出拘役30日罰金，只能待在看守所執行完畢。