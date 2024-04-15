月薪25萬當超級業務員 收購郭台銘連署書 士檢起訴前里長等5人

郭台銘投資的富佳生技公司，去年替郭成立連署總部，董座廖本揚涉嫌非法收購連署書遭士檢調查，廖涉嫌開出月薪25萬元，聘雇北市士林區前社新里里長張駿彥，當超級業務員，目標業績收購1千份連署書，張駿彥涉透過親友已每份連署書250元，繳回給廖5百多份連署書。士林地檢署偵結，依總統副總統選舉罷免法等罪嫌起訴張等5人，廖本揚部分士檢仍偵辦中。

起訴指出，張駿彥曾任北市士林區社新里里長，從事房仲業務10多年，在社子地區相當人脈，熟識多名里長，去年連署期間，因社子島廣告看板出租業務接洽廖本揚，廖見張業務能力好，日薪2400元收購連署書表現佳，開口「一個月25萬元，請你幫我衝連署」

檢方查出，廖涉提出「超級業務員月薪25萬元工作」業績目標1千張，若至少幫忙拉5百張，下個月就續聘；廖還傳訊息給員工擬合約「我要請非現任里長幫忙號召連署，對方採取顧問約上，每月25萬元，如果成效好就簽2個月，就是我「口頭」訂的門檻，達成數量就續約」

張駿彥涉在去年10月16日，在連署總部內簽署顧問合約書，緊接著找來多名好朋友，以每份250元協助收購連署書，其中洪姓、張姓里長恐懼責任糾紛婉拒。

張駿彥的朋友黃女在宜蘭礁溪一家電子遊戲場工作，去年10月18日張用line聯繫黃女，談妥每份連署書250元，購買300份電子遊戲場會員身分證影本，黃女篩選出影像清楚的430名會員的身分證檔案，10月23日晚上黃女帶著資料至張男住處，銀貨兩訖，得手7萬５千元。

張駿彥的朋友曹男是音響企業設負責人，從事喜慶活動舞台架設、音樂伴奏，楊女則節慶康樂活動主持人，10月16日至18日，張男委託曹男收購20份連署書，透過楊女在新莊福壽公園內，向林男等人收購20份連署書，支付5千元。

張駿彥去年向黃、陳行求連署，當場交付各250元，支付500元。張後續再偷過好友李男收購20份、陳男收購連署書54份連署書，分別支付5千元、1萬3500元。

士檢指出，連署制度乃是表達被連署人有相當程度的政治支持，並兼顧政黨推薦候選人之要件相平衡，防止人民任意參選總統、副總統候選，耗費社會資源，張男等5人明知，卻「只因蠅頭小利無視於此」民主選舉對先人而言是千金難買，本應更加珍惜，無論被連署人是否知名，買票陰影已讓開票數據無從信實。

張男涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款「對連署人行求及交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪嫌」「非公務機關非法利用個人資料罪嫌」；李男、曹男、楊女涉「對連署人交付賄賂，使其為特定被連署人連署罪嫌」；黃女則涉「非公務機關非法利用個人資料罪嫌」依法起訴5人。