小貨車暫停機慢車道造成騎士死亡 駕駛自首賠償判刑2月

游姓男子於去年1月間駕駛小貨車暫時停放台南市安平路段，並占用機慢車道開啟左後車門讓乘客下車，當時林姓男子騎機車和小貨車發生碰撞，造成林人車倒地，送醫急救後不治，游在警方未發覺肇事者前向警員自首；台南地院法官考量游符合自首要件，並已和死者家屬和解賠償，依過失致死罪，判處游有期徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，游姓男子於去年1月30日中午12點多，駕駛小貨車沿台南市安平區安平路由東往西方向行駛後，將小貨車暫時停放於安平路65號前，並占用機慢車道，且開啟左後車門使乘客下車；適有林姓男子騎機車，沿該道路同方向行駛，不慎與小貨車發生碰撞，造成林人車倒地，送往衛生福利部台南醫院急救，經急救後轉往高雄榮民總醫院台南分院持續治療，於去年2月8日宣告死亡。

法官認為游所為，觸犯刑法第276條過失致人於死罪。游在肇事後，於犯罪未被有偵查權機關或公務員發覺前，立即向據報前往現場處理警員承認為肇事人，符合自首要件，減輕其刑。

法官審酌，游因一時疏未注意將小貨車暫停於路旁，並佔用機慢車道，且開啟左後車門使乘客下車，肇事造成被害人死亡，令被害人家屬遭受失去至親痛；另考量游 車禍肇事次因，被害人騎乘機車疏未注意車前狀況是車禍肇事主因，游犯後坦承犯行，與被害人家屬成立調解，並全數賠償完畢等一切情狀，量處有期徒刑2月，以示懲儆。