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指邱太三幫妻關說 黃越宏判賠80萬刊登啟事確定

中央社／ 台北15日電

陸委會主委邱太三不滿黃越宏指他關說，提告求償及登報道歉；最高法院判黃賠償80萬元確定，登報道歉部分發回。高院更二審判黃須刊登邱太三勝訴啟事。最高法院今天駁回上訴確定。

媒體人黃越宏於民國106年4月、5月，透過文章及電視節目，指摘邱太三於100年間利用立法院黨團協商司法院送審法官法修正草案的機會，藉此關說、施壓司法院，讓當時離職的妻子宋富美回任法官並派任志願法院。

邱太三認為黃越宏所述不實侵害名譽，對黃越宏提起刑事自訴誹謗，並提起民事訴訟求償新台幣300萬元及登報道歉。刑事部分，法院已於108年間判決黃越宏無罪確定。

民事部分，台北地方法院判決黃越宏應賠償80萬元及登報道歉；台灣高等法院二審改判免賠、免登報道歉；高院更一審又判黃男須賠償80萬元，並登報道歉。

最高法院認為更一審判賠80萬元並無違法，駁回上訴確定，另將強制道歉部分發回更審。

高院更二審認為，黃越宏為資深記者，不實指摘邱太三藉由職務關說司法人事，對邱太三造成名譽重大損害，金錢賠償不足以填補損害，仍有公開登報澄清的必要，判決黃越宏必須於聯合報頭版刊登勝訴啟事1天。最高法院今天駁回上訴確定。

司法院 最高法院 邱太三

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