爆料邱太三替妻「關說」回任法官 他要賠80萬元...還要刊登勝訴啟事

大陸委員會主委邱太三被法治時報社社長黃越宏指控，邱妻子宋富美申請回任法官「是為了司法官的年金而回」，且是向司法院關說的結果，邱不甘名譽受損求償300萬元並登報道歉，最高法院已判黃應賠償邱太三80萬元確定；另登報道歉部分，因憲法法庭裁判強制道歉違憲，最高法院再判黃應在聯合報頭版刊登「勝訴啟事」確定。

黃越宏2017年間在法治時報、三立電視台「新台灣加油」節目中，指控邱太三關說宋富美回任台中地院法官，並指邱在法官法立法階段，透過民進黨向司法院施壓，邱限期5天道歉未果，提告要求黃賠償300萬元並登報道歉。

邱指黃捏造事實，稱宋回任法官時，他只是台中一所大學系主任，「何德何能可以對國民黨團、司法院施壓？」「當時民進黨席次在立法院不到四分之一，如何施壓？」

黃越宏稱宋富美2011年申請回任台中地院法官已55歲，實務上，超過50歲無論是法官、檢察官申請回任，通常不被考慮，「她是為了優退的司法官年金而回任」，2006年到2016年間，沒有人可以在最後1年回任法官，宋富美享有例外、特殊狀況。

刑事部分，黃越宏獲判無罪確定；民事部分，一審判黃越宏應賠償80萬元並登報道歉，但二審逆轉改判黃免賠、免道歉，被最高法院廢棄發回更審。

更一審認為立院2011年6月間三讀通過的法官法修正版本與司法院送交立院審議的不一樣，且再任案由法官再任審查委員會、司法院人事審議委員會以多數決審查同意再任，符合規定，難以認定司法院有介入人事議案。

更一審認為黃的文字令大眾產生邱太三干預司法人事的負面印象，判黃賠償80萬元，並在聯合報等報刊登道歉聲明，最高法院前年駁回黃越宏的上訴，但憲法法庭已判決強制道歉違憲，故判黃英賠償80萬元確定，廢棄登報道歉部分，發回更審。

更二審認為黃越宏先前經營法治時報，不實指摘邱太三藉由職務關說，嚴重損害邱的名譽，且牽涉他所任公職與司法人事作業等公共利益，單純的金錢賠償不足以填補邱所受損害，有必要用公開方式予以釐清，回復邱太三的名譽。