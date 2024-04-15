影／警盤查用鐘擺式搖晃藏緊張...三條通男沒戴全安帽落網

台中市第二警分局立人所警員在12日巡邏時，在轄內發現黃姓男子搭機車未戴安全帽，警盤查發現，黃提報的身分資料與系統不符，黃推給「阿嬤簽戶口」導致，但黃疑為掩飾緊張，在警員面前做出彷如「鐘擺」般左右移動，後來還佯稱尿急欲上廁所，最後自知法網難逃，才坦言自己已遭台北、桃園地檢署通緝，警方詢問後解送歸案。

第二警分局立人所警員謝嘉原在12日晚間8時許巡邏，在北區民權路、健行路發現黃姓男子（27歲）搭機車沒戴安全帽，警方將車攔下後盤查，黃男後來跑到附近五金百貨前，警員發現黃提報的資料與系統查詢不符，再找上黃詢問。

警員發現，黃提報的身分證號從系統查出的相片，與其本人長相不符，黃男辯稱，資料查不到的原因是「阿嬤協助改名字」、「遷移戶口」。

不過警員發現，黃男在詢問過程中，身體像「鐘擺」一樣左右擺動，疑為掩飾自身緊張，後來黃又藉口要上廁所，有伺機逃逸的企圖，最後在警員不斷逼問下，黃自知法網難逃，坦言已遭通緝，才會背誦他人的資料，以規避警方查緝。

警方事後調查，黃男已被台北、桃園等兩地檢署發布通緝，黃在台北涉及一起竊盜案，桃園則是分別涉及侵占與詐欺案件，都是在今年2、3月間被通緝，警詢後解送歸案。