影／警盤查用鐘擺式搖晃藏緊張...三條通男沒戴全安帽落網
台中市第二警分局立人所警員在12日巡邏時，在轄內發現黃姓男子搭機車未戴安全帽，警盤查發現，黃提報的身分資料與系統不符，黃推給「阿嬤簽戶口」導致，但黃疑為掩飾緊張，在警員面前做出彷如「鐘擺」般左右移動，後來還佯稱尿急欲上廁所，最後自知法網難逃，才坦言自己已遭台北、桃園地檢署通緝，警方詢問後解送歸案。
第二警分局立人所警員謝嘉原在12日晚間8時許巡邏，在北區民權路、健行路發現黃姓男子（27歲）搭機車沒戴安全帽，警方將車攔下後盤查，黃男後來跑到附近五金百貨前，警員發現黃提報的資料與系統查詢不符，再找上黃詢問。
警員發現，黃提報的身分證號從系統查出的相片，與其本人長相不符，黃男辯稱，資料查不到的原因是「阿嬤協助改名字」、「遷移戶口」。
不過警員發現，黃男在詢問過程中，身體像「鐘擺」一樣左右擺動，疑為掩飾自身緊張，後來黃又藉口要上廁所，有伺機逃逸的企圖，最後在警員不斷逼問下，黃自知法網難逃，坦言已遭通緝，才會背誦他人的資料，以規避警方查緝。
警方事後調查，黃男已被台北、桃園等兩地檢署發布通緝，黃在台北涉及一起竊盜案，桃園則是分別涉及侵占與詐欺案件，都是在今年2、3月間被通緝，警詢後解送歸案。
第二警分局長周俊銘說，謊報身分不僅是違法行為，也可能讓犯罪分子逃脫應有的懲罰，民眾應該保持警惕，協助警察維護社會秩序，避免被不實言詞所蒙蔽，如果您遇到類似的情況，請務必協助員警方提供正確的身分資料，以確保社區的安全和公共利益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言