快訊

整理包／伊朗史上首次空襲以色列！ 衝突始末、全球影響、最新進展一次看

嫌青菜味道太單調？美食達人教你加一調味料提味讓青菜更好吃

台南吃小吃花費330元…不投資不行！ 存股達人：00944於五月上市最快8月領息

影／警盤查用鐘擺式搖晃藏緊張...三條通男沒戴全安帽落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局立人所警員在12日巡邏時，在轄內發現黃姓男子搭機車未戴安全帽，警盤查發現，黃提報的身分資料與系統不符，黃推給「阿嬤簽戶口」導致，但黃疑為掩飾緊張，在警員面前做出彷如「鐘擺」般左右移動，後來還佯稱尿急欲上廁所，最後自知法網難逃，才坦言自己已遭台北、桃園地檢署通緝，警方詢問後解送歸案。

第二警分局立人所警員謝嘉原在12日晚間8時許巡邏，在北區民權路、健行路發現黃姓男子（27歲）搭機車沒戴安全帽，警方將車攔下後盤查，黃男後來跑到附近五金百貨前，警員發現黃提報的資料與系統查詢不符，再找上黃詢問。

警員發現，黃提報的身分證號從系統查出的相片，與其本人長相不符，黃男辯稱，資料查不到的原因是「阿嬤協助改名字」、「遷移戶口」。

不過警員發現，黃男在詢問過程中，身體像「鐘擺」一樣左右擺動，疑為掩飾自身緊張，後來黃又藉口要上廁所，有伺機逃逸的企圖，最後在警員不斷逼問下，黃自知法網難逃，坦言已遭通緝，才會背誦他人的資料，以規避警方查緝。

警方事後調查，黃男已被台北、桃園等兩地檢署發布通緝，黃在台北涉及一起竊盜案，桃園則是分別涉及侵占與詐欺案件，都是在今年2、3月間被通緝，警詢後解送歸案。

第二警分局長周俊銘說，謊報身分不僅是違法行為，也可能讓犯罪分子逃脫應有的懲罰，民眾應該保持警惕，協助警察維護社會秩序，避免被不實言詞所蒙蔽，如果您遇到類似的情況，請務必協助員警方提供正確的身分資料，以確保社區的安全和公共利益。

台中市黃姓男子涉及三起刑案遭通緝，12日因未戴安全帽落網，黃面對警方詢問時，不斷左右搖擺身體。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子涉及三起刑案遭通緝，12日因未戴安全帽落網，黃面對警方詢問時，不斷左右搖擺身體。記者陳宏睿／翻攝

廁所 桃園 通緝

延伸閱讀

不尷尬？台灣機車族為何做什麼都戴安全帽 全網共鳴：脫掉更麻煩

日本橋高島屋百萬「純金茶杯」遭竊 嫌犯落網稱約37萬元售出

探訪落網友人 高雄男未開大燈被攔查獲毒品 難兄難弟同宿牢籠

台東市「獼猴家族」常擾民 公母猴落網、2幼猴待捕

相關新聞

法官之死...司法院擬放寬管考 職務評定不以未結案數當考核唯一標準

士林地方法院刑事庭法官李昭然12日凌晨從宿舍墜樓，法界聞訊愕然，有的法官在寫判決書之餘，回想到李昭然的死，自忖周末原本應...

金牌搏擊教練酒杯下藥...迷昏女同學趁機舔下體 最終判關3年10月

搏擊教練林鼎岳5年前覬覦研究所女同學美色，趁飲酒聊天時，在對方杯子裡摻鎮定安眠劑，待對方昏迷後舔舐下體。林事後否認，辯稱...

爆料邱太三替妻「關說」回任法官 他要賠80萬元...還要刊登勝訴啟事

大陸委員會主委邱太三被法治時報社社長黃越宏指控，邱妻子宋富美申請回任法官「是為了司法官的年金而回」，且是向司法院關說的結...

影／警盤查用鐘擺式搖晃藏緊張...三條通男沒戴全安帽落網

台中市第二警分局立人所警員在12日巡邏時，在轄內發現黃姓男子搭機車未戴安全帽，警盤查發現，黃提報的身分資料與系統不符，黃...

法官「我很累」而亡有感 資深檢：政治人物為掌控司法讓基層忙碌

士林地方法院法官李昭然因工作壓力大墜樓身亡，法官論壇劍指司法院長許宗力，許發千字文安撫，效果奇差；台北地檢署檢察官劉承武...

路邊停車壓跨白線害機車撞上身亡 汽車駕駛遭判刑

新竹杜姓男子去年6月15日上午10時許將車子停在新竹縣某鄉鎮白色路面邊線旁，但未注意其車左側前、後輪胎壓住路面邊線而跨越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。