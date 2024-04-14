徐巧芯大姑涉詐 林于倫在蔣公銅像綁情趣「咬珠」 顧立雄曾同框

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯的大姑涉詐欺，並指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶替詐騙集團洗錢。民進黨發言人吳崢今表示，林于倫2022年線上入黨，支持檢調依法偵辦。林于倫曾是台左維新執行長，2014年8月27日凌晨1點基隆中正公園內2座蔣介石銅像被噴漆塗鴉，林當時被依妨害公務罪送辦，當時律師顧立雄還陪同出庭。

林的朋友表示，林雖然思想偏激進台獨路線，但對藍營的言論也都很包容，對人很好，驚訝他涉案，只覺得林從事補習教學但對名車頗有興趣。

當年蔣介石銅像頭部被綁上情趣用品「咬珠」，還寫上「殺人兇手」、「還我河山」。事後左派台獨團體「台左維新」坦承犯案；2014年10月22日，林于倫等4名被告赴基隆地檢署開庭，林表示不排除在各地蔣介石銅像上繼續創作。

林于倫說，在銅像上套上情趣用品，意指「要他住嘴」，要求政府盡速拆除台灣所有蔣公銅像。林說潑漆是個人所為，「潑的是水性漆，水一沖就掉了」，其他人則否認犯行。

顧立雄表示，任何公眾人物的銅像應可自由裝置，噴漆不構成毀損，更何況妨害公務是對「人」，不對「物」，「這是滿無聊的事」，檢方應直接簽結不起訴，不該再傳喚被告。

基隆地檢署認為蔣公銅像屬「公共用物」，非「公務員職務上掌管物品」，與刑法138條「毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。」要件不符，應以毀損罪嫌論斷，但因毀損為告訴乃論罪，因基市府未提告，處分不起訴。

顧立雄現為國家安全會議秘書長，520後可能出任國防部長。

時任台左維新執行長的林于倫（右二）2014年時在基隆中正公園對蔣介石銅像噴漆塗鴉，被依妨害公務罪送辦，當時律師顧立雄陪同出庭，林後來獲不起訴處分。資料照片。記者林孟潔／攝影
時任台左維新執行長的林于倫（右二）2014年時在基隆中正公園對蔣介石銅像噴漆塗鴉，被依妨害公務罪送辦，當時律師顧立雄陪同出庭，林後來獲不起訴處分。資料照片。記者林孟潔／攝影

基隆 蔣介石 顧立雄

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