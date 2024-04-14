快訊

LINE聊天室一鍵變透明！上班族必學高效5招 聊天還不怕老闆抓包

長期記憶比短期記憶更不容易遺忘？名醫答案可能讓人出乎意料

新光集團大台北瓦斯董事長謝榮富辭世 享年75歲

愛改管就繼續抓！桃警強力取締噪音車輛 一晚攔查30車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

夜間時段不時有改裝排氣管的汽、機車呼嘯而過，八德警分局取締擾人的改裝噪音車，統計今年至今已攔查通報338輛違規。昨晚八德警在建德路溪濱公園聯合稽查取締噪音車，共攔查通報30輛車，檢測噪音超標將依法開罰。

為遏止噪音車擾民，桃園市八德警分局自去年6月起配合桃園環保局執行「靜桃計畫」，針對轄內各重要周邊路段，聯合稽查加強取締改裝噪音車輛，以維道路交通秩序與社區安寧。

昨晚7點至10點警方在八德區建德路溪濱公園設置攔檢點，結合重大交通違規取締，加強攔查通報改裝噪音車輛，共攔查通報30輛改裝噪音車輛、其他違規5件，攔查通報車輛將由環保局通知車主前往檢驗，如檢測噪音超標，將依法開罰，也要在期限內到環保局複驗。

八德警方持續配合環保單位，每天在轄內各個重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃攔檢通報勤務，統計今年1月1日至4月13日已攔查通報338輛違規改裝噪音車輛將由環保局召回檢驗、裁罰。

八德警方昨晚在建德路溪濱公園設置攔檢點，共攔查通報30輛改裝噪音車輛、其他違規5件。記者周嘉茹／翻攝
八德警方昨晚在建德路溪濱公園設置攔檢點，共攔查通報30輛改裝噪音車輛、其他違規5件。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德警分局今年至今已攔查通報338輛違規改裝噪音車。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德警分局今年至今已攔查通報338輛違規改裝噪音車。記者周嘉茹／翻攝

噪音 環保局

延伸閱讀

桃警 「雷霆除暴專案」成果豐 新北緝毒犬特地來加班

探訪落網友人 高雄男未開大燈被攔查獲毒品 難兄難弟同宿牢籠

高雄警攔查可疑轎車傳槍聲 警澄清：是爆胎

捷運岡山車站今年通車 「隔音牆超少」住戶被吵到崩潰

相關新聞

另結新歡釀爭吵…前妻台64墜橋慘死 前夫等3人5萬交保

25歲黃姓男子不滿26歲蔡姓前妻另結新歡，昨天雙方在車上發生爭吵，黃男嗆要處理蔡女的男友，蔡女聽聞後氣的回嗆：「那我就死...

7員工花百萬作弊捧到鐵飯碗 台電除名再索賠結果出爐

男子吳岱霖（已改名吳昰傑）為首的舞弊集團，幫101人作弊考上國營事業，獲利至少上億元，其中台電已揪出7名作弊考生，吳男集...

疑妻子有小王 醋男痛毆男子 對方有心臟病急救不治...醋男判刑8年

新竹一名劉姓男子2022年12月返家後未見妻子身影，懷疑妻子與一名吳姓男子有染，氣急敗壞騎車尋妻，途中發現吳男與妻子行蹤...

退休富豪女董座遇假檢警詐騙1.8億 創國內單一個案最高

退休葉姓女董座，2022年間接獲詐騙集團隨機「假檢警」電話，誆稱她手機門號遭盜用捲入洗錢案，由台北地檢署偵辦，銀行帳戶需...

台中救護車載病童...闖紅燈鑽車縫撞死酒駕無照男判刑

台中市湯姓男子是民間救護車司機，前年駕駛救護車載確診新冠的病童送醫，行經北屯區時闖紅燈，撞上酒駕、無照的田姓機車騎士，田...

影／台中男喝酒吃肉騎上路...壓停止線旁有警糗了

台中市張姓男子近日與朋友在北屯區吃燒烤，席間有喝酒，張貪圖方便，騎機車返家，未料行經中區時，被警員發現停紅燈時壓到停止線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。