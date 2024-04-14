愛改管就繼續抓！桃警強力取締噪音車輛 一晚攔查30車

夜間時段不時有改裝排氣管的汽、機車呼嘯而過，八德警分局取締擾人的改裝噪音車，統計今年至今已攔查通報338輛違規。昨晚八德警在建德路溪濱公園聯合稽查取締噪音車，共攔查通報30輛車，檢測噪音超標將依法開罰。

為遏止噪音車擾民，桃園市八德警分局自去年6月起配合桃園環保局執行「靜桃計畫」，針對轄內各重要周邊路段，聯合稽查加強取締改裝噪音車輛，以維道路交通秩序與社區安寧。

昨晚7點至10點警方在八德區建德路溪濱公園設置攔檢點，結合重大交通違規取締，加強攔查通報改裝噪音車輛，共攔查通報30輛改裝噪音車輛、其他違規5件，攔查通報車輛將由環保局通知車主前往檢驗，如檢測噪音超標，將依法開罰，也要在期限內到環保局複驗。