7員工花百萬作弊捧到鐵飯碗 台電除名再索賠結果出爐

男子吳岱霖（已改名吳昰傑）為首的舞弊集團，幫101人作弊考上國營事業，獲利至少上億元，其中台電已揪出7名作弊考生，吳男集團成員經雄檢起訴後，案件正在審理中，民事部分台電向吳男及考生等14人合計求償474萬餘元，法院審理後，認台電未受損失，判台電敗訴。

吳男過去就有涉入國考舞弊被判刑8月紀錄，但他仍重操舊業，2016年間與吳女、林男等6人再組國考舞弊集團，作弊考生先支付2萬多元採購耳機、手機等作弊設備後，採電子即時播報方式讓考生填答，成功錄取再收取120萬元至150萬費用。

2021年間，檢廉掌握吳男等人舞弊行為，同年10月發動搜索，瓦解吳男為首的舞弊集團，並掌握作弊進入國營事業的考生資料，偵辦期間陸續有考生「自首」，協助檢廉偵辦。

檢廉查出，從2016年起至被查獲為止，吳男等人至少為101名考生錄取台電、中油、中鋼等國營事業，部分已經「自首」，但仍有考生仍存僥倖，未於偵辦期間坦承作弊。

檢廉偵辦後，吳男集團成員被雄檢依詐欺罪嫌起訴，全案正由法院審理中；民事部分，台電掌握7名員工經吳男協助錄取，2022年知情後，依內部規定將7人解職。

台電主張，國考舞弊爆發後，影響台電社會評價，對吳男集團成員7人及7名考生求償，包含非財產損失及考生訓練費用等，合計向14人求償474萬餘元，作弊考生並要與吳男集團成員負連帶給付責任。

高雄地院法官認為，台電甄試簡章已明訂錄取後有1年義務服務年限，若在1年內離職或遭除名，須賠償訓練期間津貼及費用，但7名作弊考生服務年限都超過1年，依規定不需賠償訓練期間的成本損失。

法官認定，不論國際、國內賽事或考試，都有參加者為圖僥倖而採取作弊手段，除非主辦單位有共同參與舞弊，否則外界對於作弊僅不恥該參加者品格與道德，並不會影響主辦單位的信譽或社會評價，綜合事證後，認定台電並未受損失，判考生、舞弊集團免賠。