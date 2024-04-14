快訊

以國7歲女童頭部遭攔截飛彈碎片擊中 重傷失去意識

「有害5P」取代地中海飲食 義大利人長壽可能是巧合？

天底下根本就不應存在保健食品！為何前衛生署長李龍騰這麼說？

台中救護車載病童...闖紅燈鑽車縫撞死酒駕無照男判刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市湯姓男子是民間救護車司機，前年駕駛救護車載確診新冠的病童送醫，行經北屯區時闖紅燈，撞上酒駕、無照的田姓機車騎士，田傷重不治，湯一審被判刑2月，上訴求輕判，但法官查出，當時湯是穿越一輛轎車與田姓騎士的車縫，車速達53公里，時速不低，犯行不輕微，縱然死者有酒駕、無照，但湯仍無情輕法重的減刑適用，仍判2月徒刑，可易科。

判決指出，湯姓男子是民間救護車司機，在前年6月6日晚間從苗栗縣載運一名罹患新冠肺炎，有橫紋肌溶解的病童，前往台中市中國醫藥大學附設醫院治療，在同日晚間7時許，行經台中市北屯區松竹路三段、豐樂路三段時，因闖紅燈通過路口，撞上騎機車的田姓男子，田因肝臟出血致死。

警方查出田無照騎車、酒精濃度達每公升0.15毫克，不過湯被依過失致死罪送辦。

台中地院審酌，根據台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，田姓死者騎車至有號誌交岔路口，未注意車前狀況，未避讓有警鳴器、警示燈的救護車先行，是肇事主因，湯男駕駛救護車，闖紅燈進入路口，未特別顧及綠燈行向的車輛安全，屬肇事次因，即便田有酒駕、無照騎機車，但田死亡仍與湯過失行為有因果關係，判刑2月，可易科。

湯男不服向台中高分院上訴，抗辯，此案是載病童前往台中就醫，病童有橫紋肌溶解，符合緊急醫療救護法所稱的「緊急醫療救護」狀態，另外，他當時行經路口時已有減速、左右查看，但機車駕駛肇事責任比較大，因雙方對肇責比例的認知有落差，才無法達成和解，希望能有緩刑宣告。

台中高分院審理後認為，湯的救護車內的行車記錄器有紀錄時速，行駛到案發路口前最高時速達85公里，行經肇事路口時才減為53公里，而行經路口時，已有一輛轎車通過路口，田男騎車跟著轎車通過，救護車才撞上田男。

二審認為，湯的過失在以時速53公里闖紅燈，穿過一輛轎車與機車的縫隙，過失情節不輕微，客觀無任何情堪憫恕或特別之處，此案也認定湯符合自首條件減刑，無情輕法重狀況，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

湯姓男子是救護車司機，前年開載病患就醫時，行經台中市北屯區時闖紅燈，撞死酒駕、無照的機車騎士，二審仍認湯有過失責任判刑。圖／本報資料照
湯姓男子是救護車司機，前年開載病患就醫時，行經台中市北屯區時闖紅燈，撞死酒駕、無照的機車騎士，二審仍認湯有過失責任判刑。圖／本報資料照

台中市 救護車 酒駕

延伸閱讀

高雄女騎士國道涵洞下違規逆向 遭轎車擦撞頭重創命危

台南機車騎士車禍受傷 狀告救護車司機 法官這麼判

台鐵司機闖紅燈「擠壞轉轍器」 運安會調查報告出爐

影／對向車也遭殃！高雄轎車闖紅燈 連撞機車騎士釀3傷

相關新聞

獨／首例義務役逃兵今早歸營 八軍團：相關懲處不會少

義務役期恢復一年今年實施，未料卻發生首例逃兵離營事件，陸軍八軍團位於台南的203旅，9日第2營2229梯新兵報到，11日...

法官之死引爆下台聲浪 法官怒：許宗力空話卸責

士林地院法官李昭然因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼外，更引爆法官長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇前天砲聲隆...

新聞眼／保護不了法官 敢誇司法改革？

士林地院法官李昭然之死引發基層怒火，若說司法是正義最後一道防線，那許宗力便是法官最後一道防線，如今許宗力連法官都保護不了...

大姑涉助詐團洗錢收押 徐巧芯：連家人都騙

刑事局追查一起詐騙集團金流，發現男子杜秉澄、劉向婕夫妻檔假扮幣商，指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢，不法金額達二...

台中救護車載病童...闖紅燈鑽車縫撞死酒駕無照男判刑

台中市湯姓男子是民間救護車司機，前年駕駛救護車載確診新冠的病童送醫，行經北屯區時闖紅燈，撞上酒駕、無照的田姓機車騎士，田...

影／台中男喝酒吃肉騎上路...壓停止線旁有警糗了

台中市張姓男子近日與朋友在北屯區吃燒烤，席間有喝酒，張貪圖方便，騎機車返家，未料行經中區時，被警員發現停紅燈時壓到停止線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。