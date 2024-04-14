台中救護車載病童...闖紅燈鑽車縫撞死酒駕無照男判刑

台中市湯姓男子是民間救護車司機，前年駕駛救護車載確診新冠的病童送醫，行經北屯區時闖紅燈，撞上酒駕、無照的田姓機車騎士，田傷重不治，湯一審被判刑2月，上訴求輕判，但法官查出，當時湯是穿越一輛轎車與田姓騎士的車縫，車速達53公里，時速不低，犯行不輕微，縱然死者有酒駕、無照，但湯仍無情輕法重的減刑適用，仍判2月徒刑，可易科。

判決指出，湯姓男子是民間救護車司機，在前年6月6日晚間從苗栗縣載運一名罹患新冠肺炎，有橫紋肌溶解的病童，前往台中市中國醫藥大學附設醫院治療，在同日晚間7時許，行經台中市北屯區松竹路三段、豐樂路三段時，因闖紅燈通過路口，撞上騎機車的田姓男子，田因肝臟出血致死。

警方查出田無照騎車、酒精濃度達每公升0.15毫克，不過湯被依過失致死罪送辦。

台中地院審酌，根據台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，田姓死者騎車至有號誌交岔路口，未注意車前狀況，未避讓有警鳴器、警示燈的救護車先行，是肇事主因，湯男駕駛救護車，闖紅燈進入路口，未特別顧及綠燈行向的車輛安全，屬肇事次因，即便田有酒駕、無照騎機車，但田死亡仍與湯過失行為有因果關係，判刑2月，可易科。

湯男不服向台中高分院上訴，抗辯，此案是載病童前往台中就醫，病童有橫紋肌溶解，符合緊急醫療救護法所稱的「緊急醫療救護」狀態，另外，他當時行經路口時已有減速、左右查看，但機車駕駛肇事責任比較大，因雙方對肇責比例的認知有落差，才無法達成和解，希望能有緩刑宣告。

台中高分院審理後認為，湯的救護車內的行車記錄器有紀錄時速，行駛到案發路口前最高時速達85公里，行經肇事路口時才減為53公里，而行經路口時，已有一輛轎車通過路口，田男騎車跟著轎車通過，救護車才撞上田男。

二審認為，湯的過失在以時速53公里闖紅燈，穿過一輛轎車與機車的縫隙，過失情節不輕微，客觀無任何情堪憫恕或特別之處，此案也認定湯符合自首條件減刑，無情輕法重狀況，駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

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