影／台中男喝酒吃肉騎上路...壓停止線旁有警糗了

台中市張姓男子近日與朋友在北屯區吃燒烤，席間有喝酒，張貪圖方便，騎機車返家，未料行經中區時，被警員發現停紅燈時壓到停止線，前往盤查時聞到酒味，張酒測前哽咽問警「會被關嗎」，不過酒測值超標，被警方依公共危險罪送辦。

第一警分局大誠所警員吳冠賢在2日凌晨4時許，行經中區中華路與公園路口時，發現張姓男子（38歲）騎機車壓到停止線，警員前往盤查，聞到張身上有酒味。

張男坦言，騎車返家前，有與朋友在北屯區燒烤店喝酒，僅喝了幾瓶啤酒，一時心存僥倖，才會騎機車回家，沒想到為被警員盤查。

警方拿出酒測器時，張男十分緊張，還一度哽咽詢問警「會不會抓去關」，警員安撫「不一定會超標」，張才對酒測器呼氣，不過酒精濃度超過每公升0.45毫克，被警方依公共危險罪送辦。

第一警分局長鍾承志提醒，取締酒駕為警察當前重點工作，將針對酒駕易發生事故之路段、易飲酒處所周邊道路，加強規畫巡邏或路檢勤務以防制酒駕，也請市民務必遵守交通規則，如有飲酒請牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運輸工具，以維護自己和他人的用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康