台驊爆內線 董座500萬交保

經濟日報／ 記者張宏業黃淑惠／台北報導

有「航海王」稱號的上市公司台驊投控董事長顏益財與董事許旭輝，被控在半導體大廠大聯大收購台驊股權前，用人頭進場買進股票，不法獲利近200萬元，涉及內線交易；調查局台北市調查處前天搜索約談11人到案，台北地檢署漏夜複訊後，昨（13）日依違反證交法命顏益財交保500萬元、許旭輝交保200萬元，限制出境。

台驊表示，配合法務部調查局進行相關調查，對財務業務並無重大影響。

檢調查出，顏益財是透過友人帳戶買股，他到案時否認不法，但相關人頭均指證帳戶交給顏使用。檢調分析資金發現，顏的人頭戶大多居住在南部，股票下單IP位置卻顯示在台驊總部，認定顏涉及內線交易。

檢調發現，2020年5月28日，台驊在公開資訊觀測站公告，大聯大投資控股宣布收購台驊控股5%至20％普通股，顏益財利用身為內部人優勢，將利多消息報給許旭輝共五組人，相關人在禁止交易期間，利用可控制的人頭帳戶交易台驊股票。

「航海王」台驊控股董事長顏益財爆內線交易，震驚航運界，業者眼中白手起家敢衝、敢拚的顏益財，如今涉入內線交易罪嫌，業界都不勝唏噓，恐怕連他本人都始料未及。在低調的航運業界中，他一直是一位最樂於分享市場動態的老闆，對市場變化總是直言不諱。

疫情期間造成全球貨櫃輪運價急速變動，顏益財當時最有名的兩句話「這是進入這個行業40年來從沒見識過的大多頭行情」、「一張不賣、奇蹟自來」，精準看法讓投資圈嘖嘖稱奇。

顏益財對市場的領先看法，也發揮在公司營運上，疫情造成的物流風暴，在客戶搶不到櫃、搶不到船位等困難下，他領軍的台驊團隊，火速提供給客戶各種解決方案，改善客戶運送問題。

內線交易 台驊 股票

延伸閱讀

《航海王》魯夫生日快樂！歐洲五大城市5月5日同慶

被投資圈封「航海王」！台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

「不知踩線」 大魯閣前總座謝國棟內線交易認罪 判2年徒刑緩刑4年

國一南岡山、北九如段內線接連兩車追撞 路況壅塞回堵

相關新聞

法官之死引爆下台聲浪 法官怒：許宗力空話卸責

士林地院法官李昭然因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼外，更引爆法官長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇前天砲聲隆...

新聞眼／保護不了法官 敢誇司法改革？

士林地院法官李昭然之死引發基層怒火，若說司法是正義最後一道防線，那許宗力便是法官最後一道防線，如今許宗力連法官都保護不了...

大姑涉助詐團洗錢收押 徐巧芯：連家人都騙

刑事局追查一起詐騙集團金流，發現男子杜秉澄、劉向婕夫妻檔假扮幣商，指揮手下林于倫透過公司金融帳戶替詐團洗錢，不法金額達二...

台驊爆內線 董座500萬交保

有「航海王」稱號的上市公司台驊投控董事長顏益財與董事許旭輝，被控在半導體大廠大聯大收購台驊股權前，用人頭進場買進股票，不...

倒車450公尺「比行人慢」 逆轉改判無罪

台中陳姓男子因小貨車故障，認為住家就在附近，竟以「倒車」方式上路，途中還拒絕警方攔檢，一審認為陳男嚴重危害公眾往來安全，...

司法院長人選 立委：找懂法官辛勞的人

士林地院法官李昭然墜樓，引發法官過勞議題的關注。國民黨立委許宇甄表示，減輕法官負擔講了多年，未來應找懂法官辛勞的人來改革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。