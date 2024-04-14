台驊爆內線 董座500萬交保

有「航海王」稱號的上市公司台驊投控董事長顏益財與董事許旭輝，被控在半導體大廠大聯大收購台驊股權前，用人頭進場買進股票，不法獲利近200萬元，涉及內線交易；調查局台北市調查處前天搜索約談11人到案，台北地檢署漏夜複訊後，昨（13）日依違反證交法命顏益財交保500萬元、許旭輝交保200萬元，限制出境。

台驊表示，配合法務部調查局進行相關調查，對財務業務並無重大影響。

檢調查出，顏益財是透過友人帳戶買股，他到案時否認不法，但相關人頭均指證帳戶交給顏使用。檢調分析資金發現，顏的人頭戶大多居住在南部，股票下單IP位置卻顯示在台驊總部，認定顏涉及內線交易。

檢調發現，2020年5月28日，台驊在公開資訊觀測站公告，大聯大投資控股宣布收購台驊控股5%至20％普通股，顏益財利用身為內部人優勢，將利多消息報給許旭輝共五組人，相關人在禁止交易期間，利用可控制的人頭帳戶交易台驊股票。

「航海王」台驊控股董事長顏益財爆內線交易，震驚航運界，業者眼中白手起家敢衝、敢拚的顏益財，如今涉入內線交易罪嫌，業界都不勝唏噓，恐怕連他本人都始料未及。在低調的航運業界中，他一直是一位最樂於分享市場動態的老闆，對市場變化總是直言不諱。

疫情期間造成全球貨櫃輪運價急速變動，顏益財當時最有名的兩句話「這是進入這個行業40年來從沒見識過的大多頭行情」、「一張不賣、奇蹟自來」，精準看法讓投資圈嘖嘖稱奇。

顏益財對市場的領先看法，也發揮在公司營運上，疫情造成的物流風暴，在客戶搶不到櫃、搶不到船位等困難下，他領軍的台驊團隊，火速提供給客戶各種解決方案，改善客戶運送問題。