倒車450公尺「比行人慢」 逆轉改判無罪

台中陳姓男子因小貨車故障，認為住家就在附近，竟以「倒車」方式上路，途中還拒絕警方攔檢，一審認為陳男嚴重危害公眾往來安全，依公共危險罪判刑一年；案件上訴二審認為，陳男倒車四百五十公尺、耗時八分鐘，比行人徒步還慢，難認嚴重影響公安，撤銷改判無罪。

檢警調查，陳男（六十五歲）二○二三年三月二十日晚上八點多，開小貨車載越南籍女友，加完油發現貨車故障無法前進，但覺得離家不遠，竟以「倒車」方式上路。途中卡在南區復興路二段、美村路中間，警方見狀求陳男下車受檢，但陳男卻繼續踩油門倒車，行經復興路二段、文林街及平順街後到家。

檢警發現陳男整路倒車長達八分二秒，距離四百五十公尺，已嚴重影響其他用路人安全，依公共危險罪送辦。

一審認定陳男以「倒車」方式前進，與公共危險罪中的以「他法」致生公眾往來危險行為類似，判刑一年。

二審調查，陳男沿途靠路邊緩慢前行，沒刻意降低車速占用車道，且倒車四百五十公尺，花費長達八分二秒，時速僅每小時三點三六公里，比一般年輕人步行速度還慢。

二審認為，陳男基於將故障車輛開回四百五十公尺的住家，主觀上無妨害交通安全意圖，雖無視警車以擴音器要求停車，但沿途民眾見狀會減速，儘管造成短暫交通壅塞，對公眾往來安全危害，尙難認極為嚴重，撤銷改判無罪。