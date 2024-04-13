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台南父子細故互毆互相提告 法官判決大不同？台南地院曝原因

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蘇姓父子去年11月6日傍晚5時30分許，因細故發生口角，父親徒手毆打兒子臉部，兒子則反擊推倒父親，父親起身後，持鐵架向兒子及媳婦丟擲，父子及媳婦均掛彩，互相提告，經檢方聲請簡易判決，父子均處拘役30日，但因父子觸犯法條不同，父親可易科罰金，但兒子卻不能。

台南地院指出，父親犯傷害罪，兒子則犯傷害直系血親尊親屬罪，依規定加重其刑。而判決指出，兒子所犯傷害直系血親尊親屬罪，最重本刑已超過有期徒刑5年，而不得易科罰金，兒子犯行雖經判處拘役刑，依法仍不得易科罰金，但仍得相關規定請求易服社會勞動。

案發後，蘇姓父子於警詢及偵訊時均坦承不諱，與證人即告訴人蘇姓父子、媳婦3人具結的證述相符，並有醫院受理家庭暴力事件驗傷診斷書3份、監視器影像及擷圖等佐證，法官認事證明確。

台南地院審酌，父子2人間有血親關係、皆為成年成熟之人，卻未能理性處理糾紛，率然出手互毆致雙方及媳婦成傷，均有非是。又考量父子2人犯後態度，斟酌其犯罪動機、手段及所受傷勢等一切情狀，依法量處其刑。

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台南蘇姓父子去年11月間互毆互相提供，法官認為，父親犯傷害罪，兒子則犯傷害直系血親尊親屬罪，依規定加重其刑，兩者觸犯法條大不同。圖／本報資料照
台南蘇姓父子去年11月間互毆互相提供，法官認為，父親犯傷害罪，兒子則犯傷害直系血親尊親屬罪，依規定加重其刑，兩者觸犯法條大不同。圖／本報資料照

傷害罪 台南 媳婦

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