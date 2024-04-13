快訊

「法官之死」許宗力回應一封信…基層怒批沒誠意：只見卸責與空話

資費懶人包／電信三雄月租費379元吃到飽史低優惠！愛打市話可挑4G、5G這方案

律師轟「黃子佼勸說少女裸拍」：偽善噁心 吐現實面「沒有犯罪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私訊女主播罵腦殘破麻 竹市警謊稱「帳號被盜」下場慘了

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

三立電視台主播馬郁雯日前在立法院採訪時，對民眾黨立委黃國昌直播募款提出質疑，她不滿臉書粉專遭網友留言謾罵，並查出新竹警察局法制科許姓員警私訊罵她「腦殘的破麻」。該名員警原本向市警局稱「帳號被盜」並報案，案件經偵辦後，員警才坦承說謊，市警局今天表示重懲許姓員警記大過處分，並調整服務單位。

據了解，該名被指私訊馬郁雯不堪入目字眼的許姓警員，在新竹市警察局法制科服務，平時表現工作正常，為人也很斯文，警察局不少同仁得知此事，相當意外。未料一開始自稱是帳號被盜，卻是因為心虛不敢說實話，如今被重懲還得被移送誣告。

新竹市警察局今天指出，警察局法制科許姓警員日前至主播馬姓記者臉書私訊不雅文字，立即啟動行政調查，多次訪談當事人，但許員聲稱帳號遭盜用。本局為求審慎，盡速釐清事實，與刑事警察局共組專案小組積極調閱資料分析，並主動報請地檢署指揮偵辦，始突破許員心防，坦承是其所為。

市警局指出，此案調查之初許員是因擔心究責，謊稱帳號遭盜用，經警察局調查釐清事實真相，許員涉嫌誣告等罪，全案將移請新竹地方檢察署偵辦。由於此案影響警譽，情節重大，從重核予許員記一大過及記過一次處分，調整服務單位，並追究相關人員考核監督不周責任，以維警紀。

新竹市警察局長邱紹洲說，對於許員不當行為，深表歉意，警察局秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現維護警譽決心，並持續加強教育員警法紀觀念，勿因個人情緒而有不當言論，避免類似情事再度發生。

新竹市警察局外觀。圖／竹市府提供
新竹市警察局外觀。圖／竹市府提供

新竹 警察

延伸閱讀

私訊嗆女主播「腦殘破麻」 竹市警稱帳號被盜已報案

高雄警涉留言辱罵女主播 謊稱帳號被盜記1大過、偽造文書罪送辦

被現役警留言嗆「腦殘破麻」...三立女主播提告 警方曝1原因讓她看傻眼

最高可領4.7萬元 竹市機車汰舊換新補助方案出爐

相關新聞

法官之死／許宗力回應一封信 基層怒批沒誠意：只見卸責與空話

士林地院李姓法官因不堪工作壓力離世，司法圈哀悼之外，更引爆法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的怒火，法官論壇昨天一整...

私訊女主播罵腦殘破麻 竹市警謊稱「帳號被盜」下場慘了

三立電視台主播馬郁雯日前在立法院採訪時，對民眾黨立委黃國昌直播募款提出質疑，她不滿臉書粉專遭網友留言謾罵，並查出新竹市警...

擁4間健身房...25歲健身教練拉學生投資涉吸金 檢警帶回13人

葉姓男子日前遭舉報，無期貨商資格卻經營期貨投資業務，透過旗下健身房配合教練拉攏學員投資，士林地檢近日指揮警方兵分多路到葉...

法官之死／看看這些年 大法官幫法官增加那些工作？

士林地院李姓法官之死，點燃基層法官對過重工作量的怒火，更掀開這幾年大法官為基層法官、檢察官增加大量案件的實際效應。不管是...

法官墜樓凸顯嚴重過勞 許宇甄：未來要找懂的人改革

士林地方法院刑事庭法官李昭然墜樓，留下遺言「我太累了」，引發法官過勞議題的關注。國民黨立委許宇甄今日表示，減輕法官負擔已...

一路「倒車」開...公危重判逆轉無罪 法院：速度比行人還慢

台中陳姓男子因小貨車故障，認為住家就在附近竟以「倒車」方式上路，途中還拒絕警方攔檢，法院一審認為他嚴重危害公眾往來安全，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。