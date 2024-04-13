苗栗代理導師連賞國中生3個耳光 被告傷害竟主張「有管教義務」

苗栗某國中張姓代理導師處理國一男學生紛爭時，一時失控朝對方連賞3個巴掌，苗栗地院一審以張師逾越懲戒範圍，依傷害罪判他2月徒刑。張師上訴稱教師有管教義務，採取「掌摑」達成管教目的應阻卻違法。台中高分院二審仍認他手段失當，念在犯後坦承無前科，撤銷改判拘役40日，可上訴。

檢警調查，張姓老師在苗栗某國中擔任代理導師期間，因男學生2022年4月1日早上在教室內，並經其他同學同意就將他所有的生科課程材料取走，還在上面寫自己的名字，張接獲通報後詢問男學生，對方也承認。

未料張師情緒失控，直接朝男學生的左臉掌摑3下，害他左側顏面擦傷，經學生報警提告後曝光。檢方訊時，張均坦承犯行，並有學生證詞、驗傷及校方通報紀錄等可佐，偵結依傷害罪起訴他，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

苗栗地院一審認為，張師處理學生偏差行為時，應理性溝通、傳達正確觀念，懲戒學生也應在合理範圍內，卻一時衝動朝男同學賞3個耳光，造成對方承受相當壓力，張雖多次道歉但對方家長也不願調解，一審依成年人故意對少年犯傷害罪判張有期徒刑2月。

張師不服上訴，具狀主張教師於第一線教育現場負有管教義務，採取「掌摑」以求確實達成管教目的，應得以阻卻違法，自己雖未和男學生和解，但因對方要求金額過高，不可全歸責於他，請求改判無罪或緩刑，後又在審理時改稱，僅對一審判刑部分上訴。