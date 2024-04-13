台驊投控爆內線交易 「航海王」顏益財500萬交保

有「航海王」稱號的上市公司台驊投控董事長顏益財與董事許俊輝，被控在半導體大廠大聯大收購台驊股權前，用人頭進場買進股票，不法獲利近200萬元，涉及內線交易；調查局台北市調查處昨天搜索約談11人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命顏益財交保500萬元、許俊輝交保200萬元，限制出境。

檢調查出，顏益財是透過友人帳戶買股，他到案時否認不法，但相關人頭均指證帳戶交給顏使用，證詞對顏不利。檢調分析資金發現，顏的人頭戶大多居住在南部，而股票下單的IP位置卻顯示在台驊總部，證據與證人證詞相符，認定顏涉及內線交易。

縱橫海運界逾40年的台驊董座顏益財，不僅是亞洲首家橫跨海、空、陸、鐵、倉儲等物流全解方的貨代業，近年毛利率也多在17%以上，穩居貨代業之冠。顏早在 2017年就大膽參與陽明私募和增資，2021年台驊光前兩季營收就達171億元，EPS更寫下16.62元驚人成績，超過萬海和長榮，成為真正的航海王。

至於許旭輝來頭也不小，1992年他從雲林北上闖蕩，投入承攬業發展，他發現國際貿易中，一條龍的物流供應鏈整合，鮮少業者願意切入，看準商機打算創業，但因缺乏資金，第一桶金還是來自青年創業貸款，創立台灣航空貨運承攬公司，成為目前國內航空物流領頭羊，並結盟台驊國際，成為台驊投控旗下一員，客戶幾乎都是國內大咖業者。