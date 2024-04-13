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新北國三生割喉案 「乾哥、乾妹」以殺人罪共犯送辦遭收押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市國三生校園割喉命案，少年法庭裁定郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」2人皆羈押禁見。 記者蔣永佑／攝影
新北市國三生校園割喉命案，少年法庭裁定郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」2人皆羈押禁見。 記者蔣永佑／攝影
震驚全國的新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭上月底宣示，將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」移送檢方偵辦；由於二人未抗告，少年法庭昨依殺人罪移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後聲押禁見，案件重新回到少年法庭。法官認定二人涉犯重罪且有串證逃亡之虞，裁定雙雙羈押禁見。

上月新北地院宣示時，基於避免預判及影響檢察官認定，未說明二位少年究竟涉犯殺人罪或傷害致死罪，如今證實兩人是以殺人罪共犯送辦。裁定理由指出，少年坦承持刀砍刺被害人致死，且與少女熟識；少女事發曾與相關證人相互討論，皆有高度串證之虞，加上兩人涉犯殺人重罪有逃亡可能，涉案情節重大應予以羈押禁見。

由於郭、林兩名少年均未滿二十歲，因此羈押少年觀護所。但法官考量郭、林未成年，有穩定精神、情緒的受輔導必要，裁定收押之餘，特別准許二人祖母、父親、少年保護官、學校輔導人員和社工可以接見，但不准通信，其餘人全部禁止接見通信。

新北地院採「連人帶卷」方式，將二名涉案少年移送檢方。新北地檢署收案後，依刑事訴訟法及少年事件處理法規定，先由檢察官閱卷、訊問，同時通知二位少年的家長前來擔任輔佐人，再向少年法庭聲押。

割喉案 未成年 檢察官 殺人

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