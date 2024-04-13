聽新聞
test
0:00 / 0:00

「航海王」台驊董事長顏益財 涉內線交易遭搜索

聯合報／ 記者房荷庭張宏業／台北報導

有「航海王」之稱的台驊投控董事長顏益財（中）涉內線交易，昨天遭調查局搜索約談到案，深夜移送台北地檢署複訊。記者許正宏／攝影
有「航海王」之稱的台驊投控董事長顏益財（中）涉內線交易，昨天遭調查局搜索約談到案，深夜移送台北地檢署複訊。記者許正宏／攝影
有「航海王」稱號的上市公司台驊投控董事長顏益財，被控在大聯大投資控股公司收購台驊股權前，事先用人頭進場買進股票，涉及內線交易；調查局台北市調查處昨天搜索十處地點，約談顏益財與董事許旭輝共九人到案，估計顏、許不法獲利近兩百萬元，詢後依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊，檢方命許旭輝以兩百萬元交保。

縱橫海運界逾四十年的台驊董座顏益財，不僅是亞洲首家橫跨海、空、陸、鐵、倉儲等物流全解方的貨代業，近年毛利率也多在百分之十七以上，穩居貨代業之冠，顏早在二○一七年就大膽參與陽明私募和增資，二○二一年台驊光前兩季營收就達一七一億元，EPS更寫下十六點六二元驚人成績，超過萬海和長榮，成為真正的航海王。

而許旭輝來頭也不小，一九九二年他從雲林北上闖蕩，投入承攬業發展，他發現國際貿易中，一條龍的物流供應鏈整合，鮮少業者願意切入，看準商機打算創業，但因缺乏資金，第一桶金還是來自青年創業貸款，創立台灣航空貨運承攬公司，是白手起家的典範，曾獲頒行政院青輔會青年創業楷模獎，更擔任過青創總會長，也拿過經濟部小巨人獎。

檢調發現，二○二○年五月廿八日，台驊在公開資訊觀測站公告，大聯大投資控股公司宣布收購台驊控股百分之五至百分之廿普通股，顏益財利用身為內部人優勢，將利多消息報給許旭輝共五組人，相關人在禁止交易期間，利用可控制的人頭帳戶交易台驊股票。

由於事先買股的人不多，檢調進行資金清查，查出是顏益財是透過人頭帳戶買股，顏到案時否認不法，但相關人頭均指證帳戶交付顏使用，證詞對顏不利。檢調追查，顏的人頭大多住在南部，但股票下單的IP位置卻在台驊總部，認定顏涉內線交易。

另外，上櫃公司合一生技前資深經理羅小惠，二○二○年獲悉關係企業「中天（上海）生物科技公司」與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄，國際藥廠依備忘錄支付議約金美金四○○萬元，因而將利多消息洩給親友買股獲利，不法所得十餘萬元，昨天也被調查局搜索約談案到案。

台灣航空貨運承攬公司董事長許旭輝涉內線交易，昨天遭調查局約談到案，檢方訊後依違反證交法命許兩百萬元交保。記者房荷庭／攝影
台灣航空貨運承攬公司董事長許旭輝涉內線交易，昨天遭調查局約談到案，檢方訊後依違反證交法命許兩百萬元交保。記者房荷庭／攝影

內線交易 創業 物流

延伸閱讀

「不知踩線」 大魯閣前總座謝國棟內線交易認罪 判2年徒刑緩刑4年

迎接澎湖國際海上花火節！7-ELEVEN限定門市販售航海王授權商品　「OPEN!行動購物車」開進離島備戰

澎湖海上花火節5月登場 與航海王合作添亮點

澎湖國際海上花火節現驚喜 推「航海王」搶攻暑期人潮

相關新聞

法官墜樓亡 怒火燒向司法院

士林地方法院刑事庭法官李昭然昨凌晨自宿舍墜樓，死訊傳出，法界愕然，哀嘆是「黑色星期五」；司法院稱院長許宗力深表遺憾與不捨...

法官之死／「正義要成本」不滿國家鼓勵興訟

法官李昭然過世，激起法官負荷過重老議題。有法官批「司法院到底要裝聾作啞到什麼時候？」，斥司法院未研議如何紓減訟源、減輕法...

被投資圈封「航海王」！台驊董事長顏益財涉內線交易 移送北檢複訊

上市公司台驊投控（2636）董事長顏益財於2020年間，涉嫌在禁止交易期間，用人頭帳戶交易台驊股票，獲利近200萬，涉犯...

新北國三生割喉案 「乾哥、乾妹」以殺人罪共犯送辦遭收押

震驚全國的新北市國三生割喉案，新北地方法院少年法庭上月底宣示，將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」移送檢方偵辦；由於...

法官之死掀起長年積怨！法官論壇怒等司法院新聞稿 許宗力晚間發千字文了

士林地院刑事庭法官李昭然在無徵兆下離世，不僅司法圈訝異，也意外引起法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的不滿，法官論壇...

法官之死／「資源患不均」法官論壇怨聲四起

士林地院法官李昭然因工作壓力大，與妻訣別後墜樓；法官論壇昨天「炸鍋」炸不停，有法官留言呼籲自我限量結案，還有人法官認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。