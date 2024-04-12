法官之死掀起長年積怨！法官論壇怒等司法院新聞稿 許宗力晚間發千字文了

士林地院刑事庭法官李昭然在無徵兆下離世，不僅司法圈訝異，也意外引起法官們長年來面對案件量益增、管考卻趨嚴的不滿，法官論壇上砲聲隆隆，更有人諷刺沒有人曾真正在乎過法官過勞的問題，「不信我們來看看司法院未來所發的『官樣文章』新聞稿究竟寫些什麼？」。司法院長許宗力晚間7點多發出「給法官的一封信」，是否是「官樣文章」，由法官們細嚼。

許宗力全文如下：

關於法官們反應的工作負擔過重問題，我一直很重視，這幾年來司法院也多管齊下，努力減輕法官的負擔，包括增補審判人力，爭取修改中央政府機關總員額法，增加司法機關總員額1100人，2016年至2023年共增加法官124人、書記官337人、法官助理426人，讓每一全股法官都擁有一位法官助理。推動減輕法官工作負擔的各項制度改革，例如推動「裁判書簡化方案」、修正刑事訴訟法「限縮第三審上訴」及「擴大第一審獨任審理範圍」、修正民事訴訟法之訴訟費用規定「避免耗費司法資源」、「防杜各類訴訟濫訴」、「擴大司法事務官辦理事務範圍」，以及推動中的司法改革核心「金字塔型訴訟制度」，以打造堅實的第一審及嚴格的法律審，徹底合理分配司法資源，提升整體司法效能等等。

在解決民眾私權紛爭方面，推動「訴訟外紛爭解決機制(ADR)」，建置平台便利民眾查詢，並持續精進家事調解效能，2023年1月至11月區間相較於2016年同期數據，地方法院民事及家事調解成立件數成長2倍、高等法院部分則成長4.72倍，有效協助民眾自主解決紛爭，減少訟累。

此外，為了提供司法同仁友善的工作環境，推動「身心健康方案」調節法官工作壓力，提供心理諮商；引進「身心增能健康檢查」；推動「候補法官支持方案」，強化司法同仁身心健康等等關懷措施，經統計於2023年使用身心健康方案的司法同仁74人、使用次數419次。我也瞭解司法工作負擔沉重，除了司法院經常性辦理「司法減壓」活動外，同時也請各法院院長定時辦理身心健康講座等，讓同仁能適度緩解工作壓力。

雖然司法院已經努力採取上述因應措施，但因社會型態變遷，案件量增加、司法機關總員額即將用盡、金字塔型法院組織的法案卡關等因素，我們所做的還是遠遠追不上案件增加的速度。讓法官及同仁們長期在高壓、過勞的環境中工作，司法行政團隊難辭其咎。司法院目前正在積極與行政院協商，並研擬修正法院組織法等法規，希望再次突破總員額法對司法人員的員額上限，爭取更多的法官、書記官及相關輔助人力投入審判業務，減輕同仁們的工作負荷。並會全力持續研議並推動相關措施，具體改善各位同仁們的工作環境，成為支持法官的堅強後盾。

在哀悼李法官的逝去之餘，我要再次請求各位仍堅守在工作崗位上的法官及同仁們，要善自珍重。各位都是國家的珍貴資產，對於各位長期以來的辛勞付出，我除了由衷的敬佩與感謝，更是時刻掛懷琢磨如何推動改善措施。但無論如何，我們做得的遠遠不夠。今日，李法官的逝去深刻衝擊、震撼了我們及社會。我們不能只是不捨，不能只是撫平情緒後繼續無邊勞苦。我們將從制度上進行相關改革檢討，並致力於進行司法勞動環境的改善工作，除已延長刑事詐欺案件的辦案期限外，另將研議放寬相關管考規定，且對於法官之職務評定，不以法官未結案數多寡，作為考核法官是否優良的唯一標準；後續在推動法案時，亦一併進行人力影響評估。再者，我也會督請院內辦事同仁及各級法院首長持續研議，加強與立法、行政部門溝通協調，希望能讓外界切實瞭解當前司法過勞的困境，讓社會大眾理解，有身心健全的法官，才會有健全的司法給付，有必要支持投注更多資源在建構司法這個公平正義的重要國家基石之上，期待能以更有效、直接的方式，切實改善各位的工作負擔，使大家能在趨於合理的工作條件下，擁有合宜的生活環境及良好的身心平衡，這才是真正賦予社會良善公平正義的解方。懇請各位督促我們努力，也助我們一臂之力，讓我們一起來向各界發聲，請大家重視司法、尊重司法、珍惜司法！