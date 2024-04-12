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新北國三生割喉案「乾哥」坦承持刀殺人致死 地院裁定羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由於2人未提出抗告，新北地院少年法庭今依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官開庭後，認為2人有滅證、勾串、逃亡之虞，向新北地方法院少年法庭聲押禁見，稍早郭姓少年已裁定羈押禁見。

少年法庭指出，少年坦承持刀砍刺被害人致死，且與少女熟識有串證之虞，考量少年年僅15歲，有穩定精神、情緒的受輔導必要，因此裁定收押之餘，特別准許二人祖母、父親、少年保護官、學校輔導人員和社工可以接見，但不准通信，其餘人等則全部禁止接見通信。

據了解，新北地院今天是採「連人帶卷」的方式，將2名少年移送檢方，而檢方接到人卷後，將依照刑事訴訟法及少年事件處理法相關規定，先由檢察官進行閱卷，同時通知2位少年的家長前來擔任輔佐人，聲請羈押也依法向少年法庭聲請。

上月新北地院宣示裁定時，未說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，如今證實兩人係以殺人罪共犯移送檢方偵辦。當時院方表示，少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。

新北市國三生校園割喉命案，涉嫌行凶的郭姓少年已遭新北地院少年法庭裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市國三生校園割喉命案，涉嫌行凶的郭姓少年已遭新北地院少年法庭裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影

割喉案 檢察官 殺人

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