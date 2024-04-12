金門監獄首屆「大哥」水匠班7人考照 全ALL PASS

福建更生保護會攜手國立金門高級農工職業學校與法務部矯正署金門監獄去年10月在監獄首次開辦「大哥」丙級自來水管配管技訓班，遴選具相關工作經驗及毒品前科、負擔家計等背景7位弱勢收容人參訓，7人全都通過學科及術科測驗，獲勞動部勞動力發展署技能檢定中心核發丙級技術士證照，讓到場參與頒證典禮的老師與貴賓都很欣慰。

為表達對參訓學員努力學習的肯定及鼓勵其他受刑人加入學習的行列，福建更生保護會今天下午在金門監獄舉辦隆重的頒證典禮，由福建更生保護會董事長暨福建高檢署金門檢察分署檢察長毛有增、金門監獄典獄長楊戶政與金門高職校長吳志衍共同主持，並邀請金門高職許績炎、謝天來、謝銳等3位指導老師，福建更生保護會董事、顧問及全監收容人到場觀禮。

頒證儀式由毛有增親自主持，毛有增表示，這7名同學是第一期的水電類技職訓練班學員，感謝法務部各級長官的支持，金門監獄規劃訓練時間、場地及完善戒護安全及外出檢定事宜，吳校長秉持積極熱情的教育態度，引進師資、實地模擬考試，預先完善技能檢定分流與考場規劃，方能打出這漂亮的第一仗，更為後續的水電班奠定良好的基礎。該會將在此基礎上，於近期積極籌辦更為實用的丙級電匠技訓班，期待與祝福習藝的更生同學，未來依靠一技之長改善家庭經濟、獲得家人的接納與支持，讓復歸社會之路走得更加順利。

楊戶政也表示，矯正機關資源有限，社會資源無窮，感謝毛董事長全力支持，高職吳校長師資支援，才有今天甜美的成果，未來將持續精進辦理，讓同學學習一技之長，回歸社會成為社會有用之人。