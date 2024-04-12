東元經營權之爭！周玉蔻謗「小三奪權」遭訴出庭 還批檢察官濫權

東元電機爆經營權之爭，媒體人周玉蔻報導「小三奪權」指東元董事長邱純枝介入前董事長黃茂雄婚姻，邱提告，周依加重誹謗罪起訴。台北地院今天開庭，周批檢察官惡意入罪，還說「就是瀆職、濫權的檢察官」。

周玉蔻出庭後說，她要為司法的不公正感到遺憾，還要透過判決還公道；周說，她要捍衛媒體新聞的言論自由、如果按照檢察官起訴她的標準，那「中華民國的媒體都可以關門了」。

事實上，周玉蔻與媒體人蔡玉真另誹謗前中國小姐張淑娟與前國民黨秘書長蔣孝嚴在晶華飯店「滾床單」被訴，周沒認罪，台北地院本月23日將開辯論庭，周女再涉「小三奪權」報導誹謗案，正開始審判。

東元電機父子檔黃茂雄、黃育仁2020年為經營權展開對決，周玉蔻2021年4月12日在所經營的傳媒「放言」以標題「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛！友人嘆：居然演變成『小三奪權』八點檔連續劇！」報導。

傳媒「放言」報導稱「黃茂雄與邱純枝不能說的秘密」、「黃茂雄夫人隱匿多年，對於邱純枝角色的懷疑已是『不能說的秘密』」等。

邱純枝不滿周玉蔻指涉她介入黃茂雄的婚姻而提告，檢方二度偵查，依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

今天開庭時，周玉蔻表示「不會認罪」，再批檢察官惡意入人於罪，周女強調，這個案子當年從警局到地檢署期間，她都配合調查，負責報導的記者也有跟邱純枝本人聯絡作出平衡報導。

周玉蔻說，新聞是針對公共議題，且有確切的消息來源，所以第一次不起訴處分，檢方後來起訴她令她難以置信「我要不客氣說，他是一個瀆職、濫權的檢察官」。