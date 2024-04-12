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台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

台南3歲女童過斑馬線遭撞死 女駕駛與家屬調解成立獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南3歲余姓女童去年5月8日上午約10時過斑馬路時遭杜姓孕婦所駕轎車撞死，女童母親重傷住院，引發社會關注，余父更催生成立台南市人本交通促進協會，杜女經檢方起訴，坦認犯行，與女童家屬達成調解，家屬也希望本案可以告一段落，法官認她犯過失致人於死罪處2年，緩刑5年。

檢警調查，杜女當天上午9時52分許開車，沿台南北區忠義路2段北向內側車道由南往北，行駛至與成功路口欲左轉時，適余母手牽女童，徒步行走在忠義路2段由南往北行人穿越道，欲穿越成功路之際，杜女疏未注意，仍貿然駕車左轉至成功路西向車道上，因而撞擊行走在行人穿越道上母女，女童因而倒地不起經送醫急救仍傷重不治。

杜女自首坦承犯行。她表示，當時要左轉，路口沒有左轉燈，她只注意對向有來車沒有減緩速度；她疏忽未注意，仔細注意左轉後前方行人穿越道情況，再加以暫停禮讓行人，即貿然左轉致撞擊女童而肇事，並致女童傷重不治。

台南地院認為，杜女於本件車禍發生，顯有過失。又女童因車禍死亡，與杜女過失行為間，即有相當因果關係。

台南地院審酌，杜女駕車左轉將通過行人穿越道，行向雖為綠燈號誌，但僅留意對向來車，並未注意左側車前的行人穿越道狀況，致未能禮讓正在行走於行人穿越道女童，因而駕車撞擊女童致生車禍事故，致年幼女童傷重不治，未來人生因而無從展開，其所為造成無可挽救遺憾，並使被害人親屬痛失至親。

並考量女童由母親引領行走在行人穿越道上，並無任何違規之處，杜女就本件車禍應負以全部過失責任，且過失態樣不輕，應予非難且難以輕縱。但念及杜女犯後自始均坦認犯行，並積極與家屬達成調解、彌補家屬損害，獲得其原諒。

台南地院指出，告訴代理人陳明，被害人家屬希望本案可以告一段落，給與杜女緩刑機會。同時，杜女沒有前科，符合緩刑要件。

法官認杜女汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪處2年，緩刑5年，緩刑期間提供240小時義務勞務及接受法治教育3場次。另她對余母部分涉及過失傷害部分，辯論終結前已撤回告訴，法官諭知不受理。

案發後第6天，杜女頭戴西帽一身黑衣現身女童靈堂下跪上香，也向余父鞠躬致歉。圖／讀者提供
案發後第6天，杜女頭戴西帽一身黑衣現身女童靈堂下跪上香，也向余父鞠躬致歉。圖／讀者提供

台南 行人 車禍

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