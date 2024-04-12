黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

藝人黃子佼因無正當理由持有7個未成年人性影像，台北地檢署上周依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。民進黨立委張雅琳說，無法接受緩起訴理由。北檢今回應，因黃子佼是初犯，且為了保障受害少女權益，而為緩起訴，並非輕縱被告。

張雅琳昨天下午在臉書PO出緩起訴處分書的理由，內容指「犯罪情節尚非重大等一切情狀」，她表示，翻成白話文意思是「不太嚴重」，實在無法接受，希望北檢能針對檢察官緩起訴處分書內容的心證或過程。

北檢今回應，單純持有少年性影像的法定刑為1年以下徒刑，檢察官為緩起訴處分是考量：第一，黃子佼初犯、坦承；第二，本罪刑度；第三，受害少女隱私與權益保障；第四，黃子佼願支付120萬元緩起訴處分金等情，而為緩起訴，並非輕縱被告。

此事源於，檢方先前搜索查扣到黃子佼的4TB隨身硬碟，當中存有7張身分不詳的未成年女子性影像。檢方指出，黃從2014年2月12日起，加入販賣女子性影像的網路論壇「創意私房」、「小圈子」。

檢方查出，黃子佼再從2017年8月8日至2023年7月8日間，曾在該論壇購買影像，從2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存持有7個身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

檢方考量，黃子佼犯後已坦承犯行，自願拋棄該硬碟，無散布或販賣性影像情形，處分緩起訴，期間2年，命黃支付國庫120萬，並在緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份，字數不少於1200字，可以電腦繕打，親自簽名後交付北檢。