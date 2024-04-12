快訊

不用再收爛照片！Facebook Messenger添4大更新 可共享相簿、傳高畫質圖片

尷尬？準閣揆樓上公布內閣新人事 唐鳳樓下同步開活動記者會

中職／一粒簽名球被放到拍賣網站抬價至2000 有粉絲呼籲抵制

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人黃子佼因無正當理由持有7個未成年人性影像，台北地檢署上周依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。民進黨立委張雅琳說，無法接受緩起訴理由。北檢今回應，因黃子佼是初犯，且為了保障受害少女權益，而為緩起訴，並非輕縱被告。

張雅琳昨天下午在臉書PO出緩起訴處分書的理由，內容指「犯罪情節尚非重大等一切情狀」，她表示，翻成白話文意思是「不太嚴重」，實在無法接受，希望北檢能針對檢察官緩起訴處分書內容的心證或過程。

北檢今回應，單純持有少年性影像的法定刑為1年以下徒刑，檢察官為緩起訴處分是考量：第一，黃子佼初犯、坦承；第二，本罪刑度；第三，受害少女隱私與權益保障；第四，黃子佼願支付120萬元緩起訴處分金等情，而為緩起訴，並非輕縱被告。

此事源於，檢方先前搜索查扣到黃子佼的4TB隨身硬碟，當中存有7張身分不詳的未成年女子性影像。檢方指出，黃從2014年2月12日起，加入販賣女子性影像的網路論壇「創意私房」、「小圈子」。

檢方查出，黃子佼再從2017年8月8日至2023年7月8日間，曾在該論壇購買影像，從2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存持有7個身分不詳的未成年女子性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

檢方考量，黃子佼犯後已坦承犯行，自願拋棄該硬碟，無散布或販賣性影像情形，處分緩起訴，期間2年，命黃支付國庫120萬，並在緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份，字數不少於1200字，可以電腦繕打，親自簽名後交付北檢。

檢方10日已依職權送高檢署再議，審查將案件發回續查或駁回再議。若緩起訴處分確定，黃子佼再於期間內，履行繳納緩起訴處分金120萬及悔過書等事項。

藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片

張雅琳 未成年 檢察官

延伸閱讀

黃子佼持未成年不雅片 盧秀燕砲轟：自作孽不可活

黃子佼持未成年性影片獲緩起訴 綠委將提修法增加量刑

黃子佼受害者們「已組群」！德州媽媽曝：找到律師發聲了

黃子佼持有兒少不當性影像 中市府：不合作、下架影像

相關新聞

黃子佼獲緩起訴連綠委都說無法接受 北檢4點聲明回應

藝人黃子佼因無正當理由持有7個未成年人性影像，台北地檢署上周依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。民進黨立委張雅琳...

黃子佼持未成年不雅片 盧秀燕砲轟：自作孽不可活

藝人黃子佼被查獲持有7部兒少不雅影像，北檢予以緩起訴處分，引發輿論撻伐。台中市盧秀燕今重砲表示，「自作孽不可活」，市府已...

黃子佼持未成年性影片獲緩起訴 綠委將提修法增加量刑

藝人黃子佼持有未成年兒少性影像，卻獲檢察官緩起訴處分，引發議論。民進黨立委邱志偉、張雅琳等人今天呼籲法務部重新審視黃子佼...

男大生逼8歲女童自拍「打屁屁」影片 父母原諒也沒用判關3年半

張姓男子4年前在臉書認識8歲女童，傳訊息要求女童自拍「打屁屁」影片，否則要向女童母親告狀，女童被迫在浴室拍19秒裸露屁股...

黃子佼持有兒少不當性影像 中市府：不合作、下架影像

因持有兒少性影像，藝人黃子佼曾參與的公益廣告紛紛被撤下。台中市府今日表示，將不再與黃子佼合作，並將過去的相關影像或照片下...

黃子佼持有未成年性影像案獲緩起訴 律師指一關鍵讓他逃刑責

儘管《兒童及少年性剝削防制條例》已修法，將刑期改為1年以下徒刑，但「只要是最輕本刑3年以下『以外的』犯罪，在一定的條件下，檢察官是可以審酌而給予緩起訴處分的」，依此條例才讓黃獲緩起訴處分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。