割喉案2少年移檢 行凶「乾哥」殺人罪遭聲押

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由於2人未提出抗告，新北地院少年法庭今天依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方閱卷後，稍早已對郭姓少年向法院聲押禁見，少女仍在開庭中。

據了解，新北地院今天是採「連人帶卷」的方式，將2名少年移送檢方，而檢方接到人卷後，將依照刑事訴訟法及少年事件處理法相關規定，先由檢察官進行閱卷，同時通知2位少年的家長前來擔任輔佐人，若決定聲請羈押，檢察官將向法院少年法庭聲請。

上月新北地院宣示裁定時，未說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，如今證實兩人係以殺人罪共犯移送檢方偵辦。當時院方表示，少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。