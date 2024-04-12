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割喉案2少年移檢 行凶「乾哥」殺人罪遭聲押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北地方法院少年法庭就國三生割喉案，上月宣示將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」，依涉犯5年以上重罪移送檢方偵辦。由於2人未提出抗告，新北地院少年法庭今天依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方閱卷後，稍早已對郭姓少年向法院聲押禁見，少女仍在開庭中。

據了解，新北地院今天是採「連人帶卷」的方式，將2名少年移送檢方，而檢方接到人卷後，將依照刑事訴訟法及少年事件處理法相關規定，先由檢察官進行閱卷，同時通知2位少年的家長前來擔任輔佐人，若決定聲請羈押，檢察官將向法院少年法庭聲請。

上月新北地院宣示裁定時，未說明2少年究竟是以殺人罪或傷害致死罪送辦，如今證實兩人係以殺人罪共犯移送檢方偵辦。當時院方表示，少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不便提供審前調查時的預立罪名或案由，避免預判及影響檢察官認定。

去年12月25日，新北市一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，喝斥對方「你又不是我們班的」，林女悻悻然離去後，竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，不料郭男竟持彈簧刀，直接當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺，楊姓少年經緊急送醫以葉克膜急救一天半，期間一度恢復呼吸心跳，可惜最後仍不治。

犯下國三生割喉命案的未成年郭姓「乾哥」遭檢方聲押禁見。記者劉懿萱／攝影
犯下國三生割喉命案的未成年郭姓「乾哥」遭檢方聲押禁見。記者劉懿萱／攝影

檢察官 殺人

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