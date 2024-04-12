法官「我很累」而亡...法官論壇流淚發聲：司法逢迎政客

士林地院法官李昭然墜樓消息今天傳出，司法界哀戚；法官論壇有人留言表示，看報載學長遺言寫「我很累」，想著自己分發至今也十多年了，看了這些年司法環境的變遷，於是寫下「不尊重專業的司法政策」文章抒情。

這位法官列了他的三點觀察，他認為當今有包括「隨波逐流不尊重專業意見的司法政策」、「未捍衛法官名譽，士氣日益下墜」、「鼓勵興訟的惡果」等問題。留言如下：

一、隨波逐流不尊重專業意見的司法政策

為逢迎政客利益與民意，司法政策可說毫無主見，媒體民眾隨口罵一下就心慌慌，卻又不從科學或專業角度解決問題核心，僅知搞創意加工作給法官，事事增加法官負擔，事事都要法官親自參與決定，反之，節省法官勞力的措施與法制，卻寥寥無幾，以致法官案件負荷年年上漲，管考也年年增加嚴峻，叫法官如何承擔？

二、未捍衛法官名譽，士氣日益下墜

法官面對越來越不理性的當事人，經常面對陳情檢舉申訴，毫無尊嚴、唾面自乾，甚要單獨面對為特定當事人利益服務的監察，但未見有何捍衛法官之舉，這樣法官士氣如何提高？

三、鼓勵興訟的惡果

我始終認為司法比不上行政，因為司法是沒有產值的，司法只是在消減過往的紛爭，理論上司法權不應是一直廣設人力，否則就是代表國家及社會整體有問題。但多年來國家卻都在鼓勵人民興訟，節省人民提起各種訴訟的成本，繼而廣開各種上訴、異議、抗告之門路，大量給予不需要法扶的人濫用法扶，以致人民樂於訴訟，官再多、機關再廣設，也不能定紛止爭。