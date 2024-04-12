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台南女警今告別式場面哀戚 家屬淚盼證明清白要真相

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南麻豆警分局官田所梁姓女警就讀警察大學研究所期間，因遭檢舉偷竊被校方勒令退學，她為捍衛清白向校方提出訴願，沒想到仍在行政救濟期間，上月底舉槍自戕，並留下文字說明過程，讓家屬難以接受，今天上午梁女告別式，求學時期的同學、友人及警界同事都到場送她最後一程，可見梁女的好人緣。

台南市警察局長廖宗山也到場致意，對於一名年輕優秀的員警失去生命，他深感遺憾，並認為此事在處理過程中有可議之處，但訴願人已死亡，可能因此結案，對於有人建議家屬可向監察院陳情，他說後續南市警察局會給予家屬必要協助。

白髮人送黑髮人，梁父神情落寞表示，去年校方通知女兒退學，到學校將她帶回，校方一名隊部長官還要求梁父簽下文件，表示梁女未來行為與校方無涉，而調查過程中女兒對筆錄有意見，也被強迫簽名，後來不甘提出訴願、並尋求各方管道希望能討回公道，沒想到最後竟走上絕路。

梁女阿姨表示，梁女個性內向，但很有想法，個性有正義感，原本就讀屏大教育系畢業後，想往社工發展，後來通過警察特考，擔任基層員警，再報考警大研究所，希望未來當上警官後能有更多貢獻，但被退學後就鬱鬱寡歡，認為自己被冤枉，農曆過年期間，就注意到梁女又瘦了一圈，詢問下只說她在等結果，沒想到竟是最後一面。

梁女阿姨說，家人對於此事難以接受，尤其從她身後留下的文字記錄，明顯對於警大的處理過程非常不滿，並對檢舉人行為深感不解，一件開玩笑的事情卻被放大；家屬透露，梁女後期曾找民代協助，但被告知「並不樂觀」，可能是壓垮她的最後一根稻草，並質疑檢舉人背後勢力，但仍會與律師商討，希望能還原真相，證明梁女的清白。

今天告別式上，梁女親屬、同學、警界人士共有數百人前來，據悉梁女在警大研究所的同學及教授日前以私人身分到靈堂拈香，警大則到今日都未派員前來致意。

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台南麻豆警分局梁姓女警上月底發生憾事，今天在柳營祿園舉行告別式，台南市警察局長廖宗山(左)到場向梁父致意。記者莊曜聰／攝影
台南麻豆警分局梁姓女警上月底發生憾事，今天在柳營祿園舉行告別式，台南市警察局長廖宗山(左)到場向梁父致意。記者莊曜聰／攝影

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