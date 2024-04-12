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台東王牌「鎮東部隊」 下周利嘉海灘實彈射擊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本海灘被列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，這個月17日軍方也首度在一旁利嘉溪出海口實施輕兵器野戰射擊訓練，由陸軍鎮東部隊執行任務。記者尤聰光／攝影
台東知本海灘被列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，這個月17日軍方也首度在一旁利嘉溪出海口實施輕兵器野戰射擊訓練，由陸軍鎮東部隊執行任務。記者尤聰光／攝影

台東知本海灘被列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，這個月17日軍方也首度在一旁利嘉溪出海口實施輕兵器野戰射擊訓練，由陸軍鎮東部隊執行任務，預計有T-91、45手槍等輕兵器射擊。

陸軍官員指出，此次訓練是結合鎮東部隊的作戰責任區域，依年度規畫實施相關訓練；利用這次野戰訓場機會，讓官兵熟悉利嘉溪出海口海灘的作戰環境，供後續一線部隊實施訓練依據參考。

隨著大陸解放軍海軍近年不斷在東部外海活動，甚至演習，不排除從東部突襲上岸的可能，國防部去年將知本海灘列為易於登陸的「紅色海灘」，軍方強化駐軍殲敵防衛量能，包括灘岸作戰。

利嘉溪出海口位於知本海灘北端，沙灘幅員遼闊，附近住民極少，軍方選定此區域作為輕兵器野戰射擊訓練場域，不受干擾，也不影響百姓作息。日前花東防衛指揮部因地方反彈，取消射擊訓練。

部隊軍官表示，海灘實彈射擊和在靶場內射擊絕對不同，尤其海邊射擊要面對海風和沙石的自然環境考驗，有可能在作戰時，單兵的武器裝備卡彈失效等情事，這時訓練單兵如何故障排除就重要。

軍事專家表示，一旦大陸解放軍從台東登陸成功，不僅危及志航基地，連帶可能一併拿下豐年、綠島及蘭嶼機場，作為後續人員武器裝備的運輸基地，往南可直攻九鵬基地，往北推進花蓮佳山基地及花蓮港，甚至最後阻斷或癱瘓陸路交通，讓外援無法進入東部，後果相當嚴重。

每年漢光演習，知本海灘作戰區都會進行「反擊作戰」科目，鎮東部隊出動戰甲車進行掃蕩，這次舉行輕兵器野戰射擊訓練，顯見台東海岸的重要性。

台東知本海灘被列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，這個月17日軍方也首度在一旁利嘉溪出海口實施輕兵器野戰射擊訓練，由陸軍鎮東部隊執行任務。記者尤聰光／攝影
台東知本海灘被列為大陸解放軍易於登陸的「紅色海灘」後，這個月17日軍方也首度在一旁利嘉溪出海口實施輕兵器野戰射擊訓練，由陸軍鎮東部隊執行任務。記者尤聰光／攝影

台東 漢光演習 解放軍

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