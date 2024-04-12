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案發前一天還玩3P...「76行者」陳修將打死女友判關10年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「76行者」前總召陳修將打死女友，最高法院依傷害致死罪判陳10年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
「76行者」前總召陳修將打死女友，最高法院依傷害致死罪判陳10年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「76行者美容修復團隊」前總召陳修將3年前懷疑胡姓女友與他人有親密關係，憤而徒手毆打胡女，再抓頭部猛力撞擊地板，胡女昏睡至凌晨呼吸困難，送醫仍宣告不治，最高法院依傷害致死罪判陳10年10月徒刑定讞。

陳修將另涉犯2個傷害罪部分，各判4月徒刑，得易科罰金，應執行6月得易科罰金之刑確定。陳修將年輕時有幫派、經營賭場、應召站，但他曾在澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號出軌等事件，號召全國遺體修復師到場為往生者修復遺體。

陳修將（42歲）2021年10月5日懷疑胡女與陳姓男子曾發生性行為，徒手毆打胡女造成臉、脖、眼睛、手臂多處瘀傷，再以手機錄音迫使胡女說出承認與陳男發生性關係的話語，並指示胡女傳送「好想你的懶覺」、「我快被將哥打死了，趕快來接我」等訊息給陳男，企圖套話，卻引來陳男不滿。

陳修將懷疑陳男可能對他與家人不利，同年10月8日上午帶胡女住進彰化縣某汽車旅館，隔天晚上向胡女追問陳男是否要對自己或家人不利時，因不滿意胡女回答，再度徒手毆打胡女，逼迫胡女說出陳男要對他不利的內容並錄音。　

陳修將2021年10月14日在汽車旅館房間睡醒後，發現胡女用手機與他人連繫，且交代不清對方是何人，私心認為胡女和陳男聯絡，心中極為不滿，徒手毆打胡女臉部、眼睛，再抓頭髮朝地板撞擊多下，胡女事後不適昏睡，直到隔天凌晨2時許，陳修將發現胡女呼吸困難，聯絡朋友將胡女送醫急救，仍因廣泛性硬腦膜下出血，引發創傷性休克身亡。

檢方依殺人等罪嫌起訴陳修將，但一審認定陳犯傷害致死罪判刑9年6月，2個傷害罪部分，各判4月徒刑，得易科罰金，應執行6月得易科罰金之刑。

案件上訴，陳修將否認犯行，供稱是陳男要求胡女傷害、殺他，兩人才發生爭執，過程中推擠拉扯，他沒有抓胡女頭髮撞擊地板或牆壁，沒有故意毆打胡女左眼，且當天爭執中，胡女有很多自殘行為。

二審根據黃姓證人說法指出，黃曾在案發前一天，受邀和陳修將、胡女玩3P，當時只有陳和胡女在場，且過程中陳和胡女均無異常，雖因燈光昏暗，不清楚胡女身上有何傷勢，但他摸胡女身體並無腫脹之處，且胡女神情、情緒正常，因此認定胡女的致命傷不是第三人加害的，而是陳造成的。

二審認為，胡女腦部傷勢嚴重，顯見陳修將犯行時「用力之重」，導致胡女死亡，讓家屬承受劇痛，陳犯後否認犯行，也沒有與家屬達成和解，態度不佳，一審量刑過輕，撤銷原判決，改判10年10月，傷害罪部分則維持一審判決；案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

「76行者」前總召陳修將打死女友，最高法院依傷害致死罪判陳10年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
「76行者」前總召陳修將打死女友，最高法院依傷害致死罪判陳10年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

陳修將

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