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法官宿舍墜樓亡同事哀痛不捨 士院：即刻啟動心理支持措施

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地方法院有法官昨夜墜樓身亡，士院今早發布新聞稿對外表示，法官李昭然在法官宿舍墜樓不治，原因待查，法院同仁聞訊震驚哀痛，院方即刻啟動心理支持措施，安撫同仁心情，也將密切與家屬聯絡，提供後續協助。

士院表示，法官李昭然昨晚在法官宿舍墜樓，經緊急送醫仍宣告不治，墜樓原因警方尚在調查中，士林地院院長及相關人員獲悉後，今凌晨也趕往三軍總醫院陪伴家屬處理相關事宜。

法院同仁聞訊後皆震驚哀痛，士林地院已即刻啟動心理支持措施，安撫同仁悲傷、不捨心情，並密切與李的家屬保持聯絡，以提供後續協助。

據悉，李昭然是士林地院刑事庭法官，曾任「台版柬埔寨」案國民審判專庭受命法官，其妻子也是法官；李先前曾向妻子吐露「辦案壓力大」，昨夜傳訊愛妻提及「我愛你，抱歉要離開你了」等，隨即失聯，妻子察覺異狀四處尋人，未料發現李墜樓死亡。

警方獲報後派員勘查現場，確定李男平時居住法官宿舍4樓，不排除案發時自宿舍大樓頂墜落，其房內未留有遺書等物，初步已排除外力介入痕跡，將報請檢方相驗釐清確切死因。

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士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

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